Британия отправит на Украину боеприпасы с обедненным ураном

Замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила о планах передать Украине боеприпасы с обедненным ураном, говорится на сайте британского парламента.

Украина объяснила «чёрной магией» успехи российских военных при сбитии беспилотников

Представитель ведомства также рассказала о предстоящих поставках боевых танков Challenger 2 на территорию Украины.

Подобные снаряды, начинённые обедненным ураном, использовались американскими военными при бомбардировках Югославии и в ходе вторжения в Ирак в 2003 году.

Ранее сообщалось, что Украина получила норвежские танки Leopard 2.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерное ОружиеРадиацияВооружениеУкраинаВеликобритания

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