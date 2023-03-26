Путин опроверг опасность союза России и КНР для Запада
Москва и Пекин развивают партнерство, в том числе военно-техническое, однако «это не военный союз», обратил внимание президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24» 26 марта, в воскресенье.
По словам главы государства, мнение о том, что такое сотрудничество несет угрозу для Запада «абсолютно не соответствует действительности».
«Мы ведь не создаем с Китаем никакого военного союза. Да, у нас есть сотрудничество и в сфере военно-технического взаимодействия, мы не скрываем, но прозрачное, там нет ничего секретного», – цитирует ТАСС Владимира Путина.
Российский лидер также напомнил, что Москва развивает сотрудничество и с другими странами.
Ранее директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Александр Лукин в интервью НСН заявил, что визит в Москву председателя КНР Си Цзиньпина сразу после его переизбрания на третий срок показывает, что в Пекине считают Россию самой дружественной страной.
«С середины 1990-х у нас установилось правило, что раз в год совершается государственный визит: один год наш лидер туда едет, другой – китайский сюда. Ху Цзиньтао, который был до него, тоже совершил первый визит в Россию, и Си Цзиньпин после прихода к власти тоже. Это такая добрая традиция.Сейчас это первый визит после его избрания на третий срок, а это новый цикл. Обычно это символизирует в дипломатии, что едут в какую-то самую важную или самую дружественную страну», - сказал Лукин.
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