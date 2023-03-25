Боррель считает, что визит Си Цзиньпина в Москву сократил риск ядерной войны
Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву уменьшил риск начала ядерной войны, считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Об этом пишет издание Financial Times.
«Важно, что этот визит снижает риск начала ядерной войны, и они (китайская сторона - прим. НСН) дали это понять очень и очень четко», – цитирует РИА Новости Борреля.
Он напомнил, что план Китая по урегулированию украинского кризиса запрещает применение ядерного оружия.
При этом Боррель считает, что китайский пакет инициатив «не является достаточным», но его также нельзя назвать пророссийским.
Боррель фактически опроверг заявления США о планах Китая поставить Украине оружие. Он заявил, что доказательств подобных планов нет, и Пекин бы не стал пересекать красные линии, пишет Газета.ru.
Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что вероятность ядерного конфликта сейчас наиболее высока, чем за все последние десятилетия.
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