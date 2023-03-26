В Германии возмутились решением о размещении ядерного оружия РФ в Белоруссии

Немецкий МИД осудил размещение российского ядерного оружия в Белоруссии в этой связи заявив о «дальнейшей попытке ядерного запугивания».

При этом издание не поднимает тему хранения в стране ядерного оружия Соединенных Штатов.

«Сравнение, проведенное президентом Путиным с совместным использованием ядерного оружия НАТО, вводит в заблуждение и не может быть использовано для оправдания шага, объявленного Россией», – цитирует заявление германского министерства РИА Новости.

В МИД ФРГ также отметили, что Минск обязался в нескольких международных декларациях быть свободным от ядерного оружия.

Ранее ведущие японские средства массовой информации, в числе которых также телеканал NHK, сообщили, что размещение в Белоруссии ядерного оружия является ответом на помощь Запада Украине.

