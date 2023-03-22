Лукашенко заявил о страшном ответе на применение ВСУ боеприпасов с ураном

Комментируя намерения стран Запада поставить Киеву боеприпасы с обеднённым ураном он указал, что не следует поддерживать тренд на эскалацию.

Он отметил, что только безумцы могут дать толчок этому процессу, однако в случае использования таких боеприпасов ответ России будет страшным.

«Как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вы увидите: ответ будет страшным для всей планеты уроком. У России не только обеднённый уран, вы это прекрасно знаете», - заключил белорусский лидер.

Ранее в Минобороны Великобритании заявили, что обеднённый уран якобы является стандартным компонентом боеприпасов и не имеет ничего общего с ядерным оружием, сообщает НСН.