«Двоякая позиция»: Сербия намерена сопротивляться санкциям против России
Белград не вводит санкции против России и оправдывается за осуждение спецоперации на Украине, на этом фоне в ЕС обвиняют Вучича в том, что он «сидит на двух стульях».
Косовоалбанские власти и Запад могут только мечтать о признании Белградом провозглашенной в одностороннем порядке независимости Приштины. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в своих соцсетях.
«Взаимное признание (Белграда и Приштины – ред. НСН) – мечтайте об этом. Да здравствует Сербия», - написал он.
Так, скупщина (парламент) Сербии после двух дней дебатов с участием президента 3 февраля большинством голосов утвердила годовой доклад правительства о переговорах по Косово и Метохии и ситуации в крае. При этом в четверг, 2 февраля, заседание началось с акции право-патриотической оппозиции «Нет капитуляции» против плана Запада по урегулированию в крае.
Вучич озвучил парламентариям 10 пунктов программы руководства страны в условиях внешнего давления. Среди них, в частности, сохранение мира и стабильности, требование сформировать сообщество сербских общин в Косово и Метохии, обеспечение безопасности косовских сербов и привлечение иностранных инвестиций в Сербию. Вучич не раз повторил, что никогда не признает независимость Косово и выступает против вступления Приштины в ООН.
Сербский президент также заявлял, что не знает, сколько еще власти страны смогут выдержать без введения санкций в отношении России, однако постараются выстоять как можно дольше. Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ. В свою очередь зампредседателя «Партии свободы и справедливости» Мариника Тепич в своем выступлении призвала главу государства ввести «хотя бы один пакет санкций против России, хотя бы против лиц, которые принимают решения».
«Пока можем выдерживать без санкций, думаю, что будет честно выдержать без санкций. Не знаю, до каких пор сможем, но как видите мое "не знаю" стоит намного больше, чем чье-то большое "да" в избирательной кампании. Борьба наша длится уже почти год, а чье-то большое "да" продлилось точно до 3 апреля (выборов в парламент Сербии в 2022 году)», - заявил сербский лидер парламентариям.
Однако позиция Сербии по отношению к России не настолько «дружественная», как может казаться на первый взгляд. Вучич 4 февраля заявил, что Сербия была вынуждена голосовать за резолюцию с осуждением военной операции России на Украине на Генеральной ассамблее ООН, чтобы остаться на международной арене. При этом он призвал оппозицию более реалистично смотреть на ситуацию и заявил, что подвергается нападкам и давлению из-за того, что не ввел санкции против России.
Между тем Европейский союз неоднократно требовал от Сербии присоединиться к антироссийским санкциям. Хорватский премьер Андрей Пленкович призывал Сербию перестать «сидеть на двух стульях» и определиться с позицией.
«Сербия должна быть очень осторожной (и решить – ред. НСН), чью сторону она выбирает и поддерживает, если у нее есть амбиции вступить в ЕС», — приводит его слова телеканал N1.
При этом Россия приветствует действия сербского лидера. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия высоко ценит позицию Сербии по санкциям, и надеется, что двусторонние отношения будут развиваться «по восходящей».
«Мы прекрасно понимаем, ценой каких усилий сербскому руководству удавалось выдерживать это самое давление», — приводит РБК слова Пескова.
Между тем в начале ноября прошлого года Германия призывала Сербию сделать выбор между Евросоюзом и Россией. Многие эксперты и специалисты отмечали, что Сербия не откажется от Евросоюза ради России. Доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, кандидат исторических наук Евгений Колосков в беседе НСН указывал, что Россия не может предложить взамен альтернативное серьезное международное объединение.
«Выбора между Европой и "ничем" тут нет, поскольку Россия ничего убедительного и интересного Сербии не предлагает. Россия не может предложить альтернативное серьезное международное объединение по примеру Евросоюза. Колебание общественного мнения присутствует, но позиция Вучича, по меньшей мере, двояка в отношении антироссийских санкций», - говорил Колосков.
Сербия подала заявку на вступление в ЕС 22 сентября 2009 года. В 2012 году страна получила официальный статус кандидата на вступление. В свою очередь Косово все еще не имеет статус официального кандидата, но недавно власти подали заявку о вступлении. На сегодняшний день независимость Косова признают около 100 членов ООН, включая США, Великобританию, Японию, а также 22 из 27 стран ЕС. Россия не входит в число этих государств.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+8 084 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+5 010 / сут.
- Ульянов: Во время визита в Москву Гросси озвучит новые идеи по защите ЗАЭС
- Число погибших из-за землетрясении в Турции возросло до 3381
- В МИД Японии заявили о нацеленности на мирный договор с Россией
- Башкирия предложит Госдуме запретить рекламу услуг для призывников
- СМИ: Швейцария может отказаться от нейтралитета в вопросе поставок оружия Украине
- Рогов сообщил о стабилизации линии фронта в Запорожской области
- В США заявили, что Россия хочет демилитаризации Западной Украины
- СМИ назвали возможную дату послания Путина Федеральному собранию
- Володин: Госдума рассматривает законопроект об ужесточении наказания для коллекторов
- СМИ: Роспотребнадзор попросили проверить законность платного возврата в Wildberries
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru