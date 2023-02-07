«Двоякая позиция»: Сербия намерена сопротивляться санкциям против России

«Взаимное признание (Белграда и Приштины – ред. НСН) – мечтайте об этом. Да здравствует Сербия», - написал он.

Так, скупщина (парламент) Сербии после двух дней дебатов с участием президента 3 февраля большинством голосов утвердила годовой доклад правительства о переговорах по Косово и Метохии и ситуации в крае. При этом в четверг, 2 февраля, заседание началось с акции право-патриотической оппозиции «Нет капитуляции» против плана Запада по урегулированию в крае.

Вучич озвучил парламентариям 10 пунктов программы руководства страны в условиях внешнего давления. Среди них, в частности, сохранение мира и стабильности, требование сформировать сообщество сербских общин в Косово и Метохии, обеспечение безопасности косовских сербов и привлечение иностранных инвестиций в Сербию. Вучич не раз повторил, что никогда не признает независимость Косово и выступает против вступления Приштины в ООН.

Сербский президент также заявлял, что не знает, сколько еще власти страны смогут выдержать без введения санкций в отношении России, однако постараются выстоять как можно дольше. Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ. В свою очередь зампредседателя «Партии свободы и справедливости» Мариника Тепич в своем выступлении призвала главу государства ввести «хотя бы один пакет санкций против России, хотя бы против лиц, которые принимают решения».