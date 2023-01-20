«Не требуйте смелости!»: Климов о нежелании Сербии и Ирана признавать Крым
У не признающих Крым и новые регионы частью России стран могут быть причины для осторожного поведения, сказал НСН Андрей Климов.
Россия успешно сотрудничает с Ираном и Сербией по целому ряду вопросов, партнерство продолжится вне зависимости от позиции этих стран по Крыму. Об этом НСН заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Ранее стало известно, что Иран не признает вхождение в состав России Крыма и четырех новых регионов, признавая суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан агентству TRT World. О схожей позиции заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью агентству Bloomberg. Климов отметил, что Россия успешно сотрудничает с Сербией и Ираном по ряду других вопросов.
«Наша задача — добиться того, чтобы эти государства по всем другим вопросам, которых гораздо больше, вели себя в соответствии с нашими национальными интересами. Мы сотрудничаем по ряду других очень серьезных и важных проблем. Нигде в уставе ООН не написано, что какая-то страна должна обязательно признать чье-то решение и только после этого оно становится правильным. Косово, например, признали далеко не все, более того, сейчас по нескольку стран в год отказываются от признания независимости этой территории. Замечу, не без нашей помощи», — сказал Климов.
Собеседник НСН добавил, что у других стран могут быть причины для осторожного поведения.
«Когда вы требуете от Вучича смелых публичных шагов, не забывайте, что у него сейчас остро стоит проблема с Косово. Поэтому он взвешивает каждое свое слово. И многие государства, которые ведут себя очень осторожно, тоже имеют какие-то неурегулированности. С Китаем, например, у нас нет комплексов относительно Крыма, у нас отсутствуют территориальные претензии друг к другу, в отличие от XIX-XX веков. Мы все 4000 км общей границы выверили еще лет пятнадцать назад вплоть до метра и закрепили это нашими законами. К тому же, мы придерживаемся принципа неделимого Китая. Их туристы в Крым толпами ездят», — заявил сенатор.
Также Климов указал на проблемы жителей Крыма с путешествиями в некоторые страны.
«Надо бороться с тем, что люди с паспортами, выданными в Республике Крым, сталкивается с ограничениями в некоторых странах. Но справедливости ради скажу, что в Сербии и Иране крымчане таких трудностей не испытывают. В ряде очень серьезных стран встречи крымских делегаций, вплоть до руководителей Республики Крым, проходили в штатном режиме», — заключил он.
Ранее в США заявили, что Запад мог предотвратить спецоперацию России на Украине, признав вхождение Крыма в состав России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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