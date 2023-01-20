«Не требуйте смелости!»: Климов о нежелании Сербии и Ирана признавать Крым

Ранее стало известно, что Иран не признает вхождение в состав России Крыма и четырех новых регионов, признавая суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан агентству TRT World. О схожей позиции заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью агентству Bloomberg. Климов отметил, что Россия успешно сотрудничает с Сербией и Ираном по ряду других вопросов.

«Наша задача — добиться того, чтобы эти государства по всем другим вопросам, которых гораздо больше, вели себя в соответствии с нашими национальными интересами. Мы сотрудничаем по ряду других очень серьезных и важных проблем. Нигде в уставе ООН не написано, что какая-то страна должна обязательно признать чье-то решение и только после этого оно становится правильным. Косово, например, признали далеко не все, более того, сейчас по нескольку стран в год отказываются от признания независимости этой территории. Замечу, не без нашей помощи», — сказал Климов.

Собеседник НСН добавил, что у других стран могут быть причины для осторожного поведения.

«Когда вы требуете от Вучича смелых публичных шагов, не забывайте, что у него сейчас остро стоит проблема с Косово. Поэтому он взвешивает каждое свое слово. И многие государства, которые ведут себя очень осторожно, тоже имеют какие-то неурегулированности. С Китаем, например, у нас нет комплексов относительно Крыма, у нас отсутствуют территориальные претензии друг к другу, в отличие от XIX-XX веков. Мы все 4000 км общей границы выверили еще лет пятнадцать назад вплоть до метра и закрепили это нашими законами. К тому же, мы придерживаемся принципа неделимого Китая. Их туристы в Крым толпами ездят», — заявил сенатор.

Также Климов указал на проблемы жителей Крыма с путешествиями в некоторые страны.

«Надо бороться с тем, что люди с паспортами, выданными в Республике Крым, сталкивается с ограничениями в некоторых странах. Но справедливости ради скажу, что в Сербии и Иране крымчане таких трудностей не испытывают. В ряде очень серьезных стран встречи крымских делегаций, вплоть до руководителей Республики Крым, проходили в штатном режиме», — заключил он.

Ранее в США заявили, что Запад мог предотвратить спецоперацию России на Украине, признав вхождение Крыма в состав России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

