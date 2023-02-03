Вучич заявил, что постарается выстоять без антироссийских санкций
Президент Сербии Александр Вучич сообщил парламентариям, что не знает, сколько еще власти страны смогут выдержат без введения антироссийских санкций, но постараются выстоять как можно дольше.
Зампредседателя «Партии свободы и справедливости» Мариника Тепич в своем выступлении призвала сербского лидера ввести «хотя бы один пакет санкций против России, хотя бы против лиц, которые принимают решения».
«Пока можем выдерживать без санкций, думаю, что будет честно выдержать без санкций. Не знаю до каких пор сможем, но как видите мое "не знаю" стоит намного больше, чем чье-то большое "да" в избирательной кампании. Борьба наша длится уже почти год, а чье-то большое "да" продлилось точно до 3 апреля (выборов в парламент Сербии в 2022 году)», — заявил глава государства.
Отмечается, Сербия платит высокую цену за отказ от введения санкций, но это вопрос позиции и репутации страны.
Вучич подчеркнул, что власти Сербии не будут поддерживать антироссийские санкции, пока жизненные интересы страны не окажутся под угрозой.
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