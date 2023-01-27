Экс-постпред при ЕС Чижов предрек усиление давления Запада на Сербию по Косово

По его словам, на сегодняшний день попытки «косоваров и их покровителей» продвинуть их в международные организации не имеют большого успеха. Чижов отметил, что давление на Белград продолжает нарастать.

Ранее сербский премьер Ана Брнабич заявила, что все тяжелые решения, в первую очередь по проблеме Косово и Метохии, власти Сербии будут принимать вместе со своим народом, с учетом его мнения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

