Экс-постпред при ЕС Чижов предрек усиление давления Запада на Сербию по Косово
Страны Запада будут усиливать давление на Сербию в контексте признания Косово, при этом заявления западных политиков о том, что России не до Белграда, являются неправдой. Об этом заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда, экс-постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
По его словам, на сегодняшний день попытки «косоваров и их покровителей» продвинуть их в международные организации не имеют большого успеха. Чижов отметил, что давление на Белград продолжает нарастать.
Ранее сербский премьер Ана Брнабич заявила, что все тяжелые решения, в первую очередь по проблеме Косово и Метохии, власти Сербии будут принимать вместе со своим народом, с учетом его мнения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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