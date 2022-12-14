Власти самопровозглашенного Косово подписали заявку на вступление в ЕС

Османи отметила, что этот день является историческим и назвала самопровозглашенное Косово страной политического плюрализма и свободной рыночной экономики.

Накануне между Приштиной и Белградом произошло очередное обострение после того, как спецназ полиции Косова на бронетехнике вошел в населенный сербами север Косова и Метохии. Президент Сербии Александр Вучич назвал ситуацию «крайне тяжелой». В случае эскалации конфликта Россия сможет поддержать Сербию только дипломатически, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» член Совета Федерации Андрей Климов.

