Власти самопровозглашенного Косово подписали заявку на вступление в ЕС
Президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи, премьер Альбин Курти и спикер парламента Глаук Конюфца подписали в заявку на вступление в ЕС, передает РИА Новости.
Сообщается, что заявка будет передана в Брюссель уже завтра.
Османи отметила, что этот день является историческим и назвала самопровозглашенное Косово страной политического плюрализма и свободной рыночной экономики.
Накануне между Приштиной и Белградом произошло очередное обострение после того, как спецназ полиции Косова на бронетехнике вошел в населенный сербами север Косова и Метохии. Президент Сербии Александр Вучич назвал ситуацию «крайне тяжелой». В случае эскалации конфликта Россия сможет поддержать Сербию только дипломатически, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» член Совета Федерации Андрей Климов.
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