Вучич: Сербия осталась без союзников на Западе из-за позиции по России
Сербия осталась без союзников на Западе из-за своего нейтралитета и отказа поддержать санкции против России, сообщил президент страны Александр Вучич.
«Вы не можете функционировать в современном мире в одиночку», - приводит его слова РИА Новости.
При этом Вучич назвал позицию страны ответственной и честной, а до этого заявил, что республика не планирует вступать в НАТО.
Выступая на специальном заседании парламента он отметил, что Белград продолжит придерживаться позиции военного нейтралитета, несмотря на различные заявления «фальшивых патриотов».
Ранее специальный посланник США по Сербии и Косово Габриэль Эскобар заявил, что Вашингтон готов оказать Белграду экономическую и дипломатическую поддержку, если Сербия присоединится к санкциям против России.
В связи с этим научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в разговоре с НСН заявила, что власти Сербии вынуждены будут принять план Запада по признанию Косова и ввести санкции против России, в противном случае, страна окажется в политической и экономической изоляции.
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