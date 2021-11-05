Друзья? Прекрасен наш Союз? Политологи спорят о Союзном государстве

Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что Москва и Минск сформируют единые подходы в отношении пенсий и социального обеспечения в рамках Союзного государства РФ и РБ.

Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько в эфире НСН предположил - достигнутые договоренности действительно могут быть «историческими».

«Надо узнать, в чем заключаются эти 28 согласованных союзных программ, которые представляют из себя унификацию законодательства, объединение рынков – газового, электроэнергии и нефти, - и многое другое. Может быть, там цены на газ снижаются до уровня Смоленской области, как мечтал всегда Лукашенко, а возможно они просто они замораживаются на длительный срок на уровне 2021 года. Если там действительно заложен ряд интеграционных программ с возможным последующим политическим наращиванием интеграции, это будет историческое событие, потому что мы очень долго двигались, топтались в начале «дорожных карт», теперь союзных программ. С 2019 года мы не можем согласовать даже вопрос роуминга», - пояснил замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ.