Друзья? Прекрасен наш Союз? Политологи спорят о Союзном государстве
Мнения политологов насчет новых документов в рамках создания Союзного государства России и Белоруссии в эфире НСН разделились. Из-за фигуры Лукашенко.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета утвердили 28 союзных программ России и Белоруссии, передает ТАСС.
Это решение – часть подписанного интеграционного декрета Союзного государства, который утверждает основные направления реализации положений Договора о создании СГ на 2021-2023 годы.
Также президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия в рамках Союзного государства усилит региональную группировку войск.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что Москва и Минск сформируют единые подходы в отношении пенсий и социального обеспечения в рамках Союзного государства РФ и РБ.
Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько в эфире НСН предположил - достигнутые договоренности действительно могут быть «историческими».
«Надо узнать, в чем заключаются эти 28 согласованных союзных программ, которые представляют из себя унификацию законодательства, объединение рынков – газового, электроэнергии и нефти, - и многое другое. Может быть, там цены на газ снижаются до уровня Смоленской области, как мечтал всегда Лукашенко, а возможно они просто они замораживаются на длительный срок на уровне 2021 года. Если там действительно заложен ряд интеграционных программ с возможным последующим политическим наращиванием интеграции, это будет историческое событие, потому что мы очень долго двигались, топтались в начале «дорожных карт», теперь союзных программ. С 2019 года мы не можем согласовать даже вопрос роуминга», - пояснил замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ.
Также, по его мнению, президент Белоруссии пошел на подписание документов о Союзном государстве с главой России, чтобы получить поддержку на фоне давления на Минск Запада.
При этом политолог Глеб Павловский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» раскритиковал объединение России с Белоруссией, считая, что Лукашенко является крайне слабым, политическим лидером, который «скомпрометирует любое крупное государственное решение, которое будет принимать».
«У России, к сожалению, здесь нет выбора, потому что у нас не так много союзников, а Путин не может позволить себе потерять Белоруссию, это будет очень плохо воспринято, в первую очередь, его избирателями. Это и создает для Лукашенко возможность шантажировать Россию финансово и политически», - заявил политолог.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил в эфире телеканалу ОНТ, что суть Союзного государства России и Белоруссии и интеграции не в том, чтобы страны объединились, а в улучшении жизни народов двух стран.
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