«Несет пургу». Павловский рассказал, как Лукашенко шантажирует Россию

Варианта интеграции с Россией нет никакого, потому что сейчас Лукашенко – крайне слабый политический лидер, он даже не представляет свою страну в широком понимании этого слова и его масштабные действия просто не будут поддержаны в Белоруссии. Он скомпрометирован и тем самым скомпрометирует любое крупное государственное решение, которое будет принимать.

- Тогда зачем Россия снова поддерживает Лукашенко?

У России, к сожалению, здесь нет выбора, потому что у нас не так много союзников, а Путин не может позволить себе потерять Белоруссию, это будет очень плохо воспринято, в первую очередь, его избирателями. Это и создает для Лукашенко возможность шантажировать Россию финансово и политически. Что касается нового кредита, Путин не может дать задний ход, потому что он поставлен Лукашенко в положение заложника. Это очень плохая ситуация, и я не думаю, что она нравится президенту России. Лукашенко перешел определенную черту – он перевел спор с Европой в тему безопасности, потому что одно дело – непринятие европейских норм, а другое – угроза коммуникациям. К этому в Европе относятся крайне болезненно и это не будет прощено, тем более, что нет никакого разумного объяснения тому, что из-за невыносимого желания Лукашенко арестовать блогера он ставит под угрозу воздушные коммуникации. Это просто глупо.

- А как вы прокомментируете сегодняшнее заявление МИД Белоруссии о российских олигархах, якобы поддерживавших акции протеста в этой стране? То, что эти заявления прозвучали после встречи президентов, говорит об их согласовании с Кремлем?

Это все чепуха, которая не стоит обсуждения. Если Минск имеет в виду Бабарико (экс-кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико – прим. НСН), который в очень незначительной степени имел гарантии Москвы, а вовсе не олигархов, то это возвращение к старому фейку, который мы уже слышали год назад. Никакой крупный предприниматель в России не полез бы в такую опасную политическую историю без определенного согласия российских властей. Пусть Лукашенко выберет, кто у него враги – Америка, Эстония или российские олигархи? Это человек, который потерял политический компас во всех смыслах. Он сам по себе малоприятен, но союзники бывают неприятными, а он просто «несет пургу» и совершенно явно играет, стараясь снизить возможность маневра со стороны России в отношении себя дорогого.

- Россия понесла серьезные репутационные потери в связи с инцидентом с самолетом Ryanair и приездом сюда Лукашенко. Как теперь поступать Москве, чтобы выйти из этого сложного положения?

Понятно, что это не последний подобный случай – исключительный по дерзости со стороны Лукашенко, но не последний. Теперь можно ждать чего-то еще более экстремального, после чего Россия вновь будет вынуждена его прикрывать. Поэтому здесь надо как-то ускорить динамику ухода господина Лукашенко с того поста, который он занимает.