«Несет пургу». Павловский рассказал, как Лукашенко шантажирует Россию
Инцидент с самолетом Ryanair - исключительный по дерзости со стороны Лукашенко, но не последний, за который Россия будет вынуждена его прикрывать, сказал в интервью «Радиоточке НСН» политолог Глеб Павловский.
Политолог Глеб Павловский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что Москве стоит ускорить динамику ухода Лукашенко с поста президента. Он выразил свое мнение по поводу того, для чего Россия поддерживает президента Белоруссии, что могли обсуждать «за кадром» в Сочи Владимир Путин и Александр Лукашенко и как долго Москва будет терпеть шантаж лидера соседнего государства.
- Глеб Олегович, что на ваш взгляд могли обсуждать президенты России и Белоруссии на закрытой части их встречи в Сочи?
Они могли обсуждать бедственное положение, в которое Лукашенко поставил себя и косвенно Россию. Встреча президентов носила тяжелый характер, Лукашенко вел себя крайне униженно и суетился, но от этого не легче, потому что он делает Путина своим «подельником», а это России совершенно не нужно. Лукашенко действует на иллюзии того, что, в конце концов, он ослабнет настолько, что слияние России с Белоруссией будет естественным решением, но он явно не собирается здесь ничего делать. Здесь ситуация не лучшая для Путина и России.
- Каковы сейчас шансы на присоединение Белоруссии к России? Есть у Лукашенко другой вариант, кроме интеграции?
Варианта интеграции с Россией нет никакого, потому что сейчас Лукашенко – крайне слабый политический лидер, он даже не представляет свою страну в широком понимании этого слова и его масштабные действия просто не будут поддержаны в Белоруссии. Он скомпрометирован и тем самым скомпрометирует любое крупное государственное решение, которое будет принимать.
- Тогда зачем Россия снова поддерживает Лукашенко?
У России, к сожалению, здесь нет выбора, потому что у нас не так много союзников, а Путин не может позволить себе потерять Белоруссию, это будет очень плохо воспринято, в первую очередь, его избирателями. Это и создает для Лукашенко возможность шантажировать Россию финансово и политически. Что касается нового кредита, Путин не может дать задний ход, потому что он поставлен Лукашенко в положение заложника. Это очень плохая ситуация, и я не думаю, что она нравится президенту России. Лукашенко перешел определенную черту – он перевел спор с Европой в тему безопасности, потому что одно дело – непринятие европейских норм, а другое – угроза коммуникациям. К этому в Европе относятся крайне болезненно и это не будет прощено, тем более, что нет никакого разумного объяснения тому, что из-за невыносимого желания Лукашенко арестовать блогера он ставит под угрозу воздушные коммуникации. Это просто глупо.
- А как вы прокомментируете сегодняшнее заявление МИД Белоруссии о российских олигархах, якобы поддерживавших акции протеста в этой стране? То, что эти заявления прозвучали после встречи президентов, говорит об их согласовании с Кремлем?
Это все чепуха, которая не стоит обсуждения. Если Минск имеет в виду Бабарико (экс-кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико – прим. НСН), который в очень незначительной степени имел гарантии Москвы, а вовсе не олигархов, то это возвращение к старому фейку, который мы уже слышали год назад. Никакой крупный предприниматель в России не полез бы в такую опасную политическую историю без определенного согласия российских властей. Пусть Лукашенко выберет, кто у него враги – Америка, Эстония или российские олигархи? Это человек, который потерял политический компас во всех смыслах. Он сам по себе малоприятен, но союзники бывают неприятными, а он просто «несет пургу» и совершенно явно играет, стараясь снизить возможность маневра со стороны России в отношении себя дорогого.
- Россия понесла серьезные репутационные потери в связи с инцидентом с самолетом Ryanair и приездом сюда Лукашенко. Как теперь поступать Москве, чтобы выйти из этого сложного положения?
Понятно, что это не последний подобный случай – исключительный по дерзости со стороны Лукашенко, но не последний. Теперь можно ждать чего-то еще более экстремального, после чего Россия вновь будет вынуждена его прикрывать. Поэтому здесь надо как-то ускорить динамику ухода господина Лукашенко с того поста, который он занимает.
23 мая самолёт Ryanair, следовавший рейсом Афины-Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. После приземления был задержан основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, а также летевшая вместе с ним россиянка София Сапега.
28 мая в Сочи состоялись переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Стороны договорились о втором транше госкредита, а также – о новых рейсах «Белавиа» в РФ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+8 475 / сут.
Умерли
122 тыс.+339 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+6 715 / сут.
- Чехия призвала Россию не считать республику недружественным государством
- Кипр закрыл свое авиапространство для самолетов из Белоруссии
- Серхио Агуэро стал игроком «Барселоны»
- Адвокат задержанной в Минске Сапеги рассказал о ее состоянии
- Самолет из Сочи совершил аварийную посадку в Шереметьево
- Центробанк обязал банки установить минимальный лимит для переводов через СБП
- Столтенберг: НАТО хочет улучшить отношения с РФ
- Экс-премьер ДНР Бородай оказался среди победителей праймериз «Единой России»
- Медведев заявил о необходимости увеличить пенсии части россиян
- Супруга губернатора Брянской области заработала в 180 раз больше мужа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru