Песков: У Лукашенко есть давнейшее приглашение посетить Крым

Представитель Кремля ответил на вопрос, планирует ли российский лидер Владимир Путин пригласить белорусского коллегу в Крым, отмечает телеканал «360».

«У президента Белоруссии есть действующее приглашение посетить Крым, давнейшее», — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее Лукашенко посетовал, что Путин не пригласил его в Севастополь, где в четверг российский президент принимал участие в праздновании Дня народного единства. Глава Белоруссии объяснил, что граждане республики не могут попасть на полуостров, так как Украина закрыла небо для Белоруссии, пишет «Свободная пресса».

