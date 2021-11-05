Песков: У Лукашенко есть давнейшее приглашение посетить Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко давно имеет приглашение посетить Крым. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

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Представитель Кремля ответил на вопрос, планирует ли российский лидер Владимир Путин пригласить белорусского коллегу в Крым, отмечает телеканал «360».

«У президента Белоруссии есть действующее приглашение посетить Крым, давнейшее», — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее Лукашенко посетовал, что Путин не пригласил его в Севастополь, где в четверг российский президент принимал участие в праздновании Дня народного единства. Глава Белоруссии объяснил, что граждане республики не могут попасть на полуостров, так как Украина закрыла небо для Белоруссии, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:КрымДмитрий ПесковАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
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