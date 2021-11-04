Мишустин: Союзное государство выработает единый подход к пенсиям

Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что Москва и Минск сформируют единые подходы в отношении пенсий и социального обеспечения в рамках Союзного государства РФ и РБ.

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«В рамках Союзного государства будут сформированы единые подходы по гармонизации законодательства в части трудовых отношений, а также занятости населения, социального страхования и пенсионного обеспечения», - сказал Мишустин, принимая участие в заседании Высшего Госсовета Союзного государства в режиме видеоконференции.

Ранее президенты России и Белоруссии подписали 28 совместных программ на заседании Высшего госсовета.

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Фото: government.ru
ТЕГИ:ПенсииСоюзное государствоМихаил Мишустин
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