Мишустин: Союзное государство выработает единый подход к пенсиям
Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что Москва и Минск сформируют единые подходы в отношении пенсий и социального обеспечения в рамках Союзного государства РФ и РБ.
«В рамках Союзного государства будут сформированы единые подходы по гармонизации законодательства в части трудовых отношений, а также занятости населения, социального страхования и пенсионного обеспечения», - сказал Мишустин, принимая участие в заседании Высшего Госсовета Союзного государства в режиме видеоконференции.
Ранее президенты России и Белоруссии подписали 28 совместных программ на заседании Высшего госсовета.
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