Минобороны России и Белоруссии утвердили план военного сотрудничества на 2022 год

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в план российско-белорусского военного сотрудничества на 2022 год вошли 139 мероприятий по различным направлениям совместной деятельности оборонных ведомств, сообщает ТАСС.

По его словам, на совместной коллегии министерств обороны РФ и Белоруссии в первую очередь военные уделили внимание «развитию объединённых систем военного назначения», а также оперативной и боевой подготовке.

Шойгу отметил, что вошедшие в план мероприятия будут способствовать «укреплению военной безопасности Союзного государства».

Ранее в Японском море прошли российско-китайские учения «Морское взаимодействие - 2021».

