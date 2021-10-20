Минобороны России и Белоруссии утвердили план военного сотрудничества на 2022 год
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в план российско-белорусского военного сотрудничества на 2022 год вошли 139 мероприятий по различным направлениям совместной деятельности оборонных ведомств, сообщает ТАСС.
По его словам, на совместной коллегии министерств обороны РФ и Белоруссии в первую очередь военные уделили внимание «развитию объединённых систем военного назначения», а также оперативной и боевой подготовке.
Шойгу отметил, что вошедшие в план мероприятия будут способствовать «укреплению военной безопасности Союзного государства».
Ранее в Японском море прошли российско-китайские учения «Морское взаимодействие - 2021».
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