Песков объяснил, в чем заключается интеграция России и Белоруссии
Суть Союзного государства России и Белоруссии и интеграции не в том, чтобы страны объединились, а в улучшении жизни народов двух стран, сообщил в эфире телеканалу ОНТ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, это означает, что бизнесы двух стран должны иметь одинаковые права, товары должны свободно перемещаться, таможенные процедуры должны быть унифицированы.
Напомним, в Минске прошло заседание Совета министров Союзного государства, по итогам которого глава российского правительства Михаил Мишустин со своим белорусским коллегой Романом Головченко одобрили все 28 Союзных программ по интеграции двух стран.
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