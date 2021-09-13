Песков объяснил, в чем заключается интеграция России и Белоруссии

Суть Союзного государства России и Белоруссии и интеграции не в том, чтобы страны объединились, а в улучшении жизни народов двух стран, сообщил в эфире телеканалу ОНТ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Правительство впервые опубликовало программы по интеграции РФ и Белоруссии

По его словам, это означает, что бизнесы двух стран должны иметь одинаковые права, товары должны свободно перемещаться, таможенные процедуры должны быть унифицированы.

Напомним, в Минске прошло заседание Совета министров Союзного государства, по итогам которого глава российского правительства Михаил Мишустин со своим белорусским коллегой Романом Головченко одобрили все 28 Союзных программ по интеграции двух стран.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:Дмитрий ПесковБелоруссия
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