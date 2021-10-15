Россия и Белоруссия объединят таможенное законодательство
Россия и Белоруссия объединят практики и условия таможенного администрирования, об этом изданию «Ведомости» рассказал замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.
По его словам, это первый шаг по объединению таможенного законодательства всех стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который также входят Казахстан, Армения и Киргизия.
Между странами будут действовать единые правила по провозу цветов, обуви, одежды и товаров массового спроса. Давыдов считает, что это повысит «прозрачность торговых потоков» и поможет избежать «перетоков таможенного оформления».
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