«Получил копейки». Лукашенко заподозрили в возможном отказе от обещаний Путину

«Мы не знаем, подписал ли документы Лукашенко. Сегодня на пресс-конференции он их одобрил и пообещал подписать, а вернувшись в Минск, через неделю может заявить, что передумал. Это вполне в его духе. Даже Путин отметил, что Лукашенко специалист по хлестким формулировкам и заявлениям. Так что, пока нет конкретики, - нечего обсуждать, можно только выстраивать догадки», - сказал Безпалько.

По его словам, новый кредит в сумме $630-640 млн, который Россия предоставит Белоруссии до конца 2022 года, на самом деле - «копейки».

«640 миллионов долларов – это совсем небольшая сумма. Она, скорее всего, будет компенсировать долги Белоруссии перед российскими поставщиками энергоносителей – за газ, за нефть. Плюс эти деньги даются в долг, значит Белоруссия наращивает свои долги и за них потом что-нибудь можно попросить – какие-то активы или предприятия, землю, что-то еще. Но это копейки по сравнению с теми деньгами, что Россия выделяла Белоруссии ранее. По подсчетам МВФ, с 2005 по 2015 год только по нефтегазовым поставкам Россия проспонсировала Белоруссию на 110 миллиардов долларов. Эти суммы являлись дотациями и не записывались в долг. Белоруссия их нам, к сожалению, не должна, и там о них предпочитают не вспоминать», - отметил член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.

При этом Безпалько допустил, что достигнутые договоренности действительно могут быть «историческими».

«Надо узнать, в чем заключаются эти 28 согласованных союзных программ, которые представляют из себя унификацию законодательства, объединение рынков – газового, электроэнергии и нефти, - и многое другое. Может быть, там цены на газ снижаются до уровня Смоленской области, как мечтал всегда Лукашенко, а возможно они просто они замораживаются на длительный срок на уровне 2021 года. Если там действительно заложен ряд интеграционных программ с возможным последующим политическим наращиванием интеграции, это будет историческое событие, потому что мы очень долго двигались, топтались в начале «дорожных карт», теперь союзных программ. С 2019 года мы не можем согласовать даже вопрос роуминга», - пояснил замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ.

По его словам, до знакомства с сутью документов рано говорить о перспективе объединения двух стран.

«Политическая интеграция тоже может быть эфемерной и иллюзорной, а может быть реальной. Возможно, там предусмотрена интеграция до 2025 года, допустим, и создание парламента Союзного государства к 2026, а может - к 2050, когда уже очевидно ни Лукашенко, ни Путина не будет у власти», - пояснил Безпалько.

При этом он назвал причины, по которым Лукашенко пошел на договоренности с Путиным.

«Я думаю, Лукашенко пошел на это под давлением Запада, санкций и разваливающейся экономики, потому что модель, которую он выстроил, абсолютно неэффективна. Сейчас госдолг Белоруссии с гарантиями достиг 41% ВВП. Сам Лукашенко говорил, причем достаточно давно, что более половины предприятий не приносят прибыли. Поэтому, естественно, что в этой ситуации ему приходится идти к тем, кто может и способен оказать ему поддержку, к российскому президенту», - заключил собеседник НСН.

В ходе встречи 9 сентября Путин назвал Лукашенко «специалистом по хлестким заявлениям».