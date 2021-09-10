«Получил копейки». Лукашенко заподозрили в возможном отказе от обещаний Путину
Путин назвал Лукашенко «специалистом по хлестким заявлениям», и вполне в его духе передумать после возвращения в Минск, сказал НСН Богдан Безпалько.
Новые договоренности Москвы и Минска рано называть «историческими», поскольку президент Белоруссии лишь обещал подписать документы, но может и не сделать это, сказал в эфире НСН член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько.
9 сентября в Москве состоялась пятая с начала года встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. В числе ее главных итогов – договоренности по газу, новый кредит и согласование всех 28 программ по Союзному государству.
«Мы не знаем, подписал ли документы Лукашенко. Сегодня на пресс-конференции он их одобрил и пообещал подписать, а вернувшись в Минск, через неделю может заявить, что передумал. Это вполне в его духе. Даже Путин отметил, что Лукашенко специалист по хлестким формулировкам и заявлениям. Так что, пока нет конкретики, - нечего обсуждать, можно только выстраивать догадки», - сказал Безпалько.
По его словам, новый кредит в сумме $630-640 млн, который Россия предоставит Белоруссии до конца 2022 года, на самом деле - «копейки».
«640 миллионов долларов – это совсем небольшая сумма. Она, скорее всего, будет компенсировать долги Белоруссии перед российскими поставщиками энергоносителей – за газ, за нефть. Плюс эти деньги даются в долг, значит Белоруссия наращивает свои долги и за них потом что-нибудь можно попросить – какие-то активы или предприятия, землю, что-то еще. Но это копейки по сравнению с теми деньгами, что Россия выделяла Белоруссии ранее. По подсчетам МВФ, с 2005 по 2015 год только по нефтегазовым поставкам Россия проспонсировала Белоруссию на 110 миллиардов долларов. Эти суммы являлись дотациями и не записывались в долг. Белоруссия их нам, к сожалению, не должна, и там о них предпочитают не вспоминать», - отметил член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.
При этом Безпалько допустил, что достигнутые договоренности действительно могут быть «историческими».
«Надо узнать, в чем заключаются эти 28 согласованных союзных программ, которые представляют из себя унификацию законодательства, объединение рынков – газового, электроэнергии и нефти, - и многое другое. Может быть, там цены на газ снижаются до уровня Смоленской области, как мечтал всегда Лукашенко, а возможно они просто они замораживаются на длительный срок на уровне 2021 года. Если там действительно заложен ряд интеграционных программ с возможным последующим политическим наращиванием интеграции, это будет историческое событие, потому что мы очень долго двигались, топтались в начале «дорожных карт», теперь союзных программ. С 2019 года мы не можем согласовать даже вопрос роуминга», - пояснил замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ.
По его словам, до знакомства с сутью документов рано говорить о перспективе объединения двух стран.
«Политическая интеграция тоже может быть эфемерной и иллюзорной, а может быть реальной. Возможно, там предусмотрена интеграция до 2025 года, допустим, и создание парламента Союзного государства к 2026, а может - к 2050, когда уже очевидно ни Лукашенко, ни Путина не будет у власти», - пояснил Безпалько.
При этом он назвал причины, по которым Лукашенко пошел на договоренности с Путиным.
«Я думаю, Лукашенко пошел на это под давлением Запада, санкций и разваливающейся экономики, потому что модель, которую он выстроил, абсолютно неэффективна. Сейчас госдолг Белоруссии с гарантиями достиг 41% ВВП. Сам Лукашенко говорил, причем достаточно давно, что более половины предприятий не приносят прибыли. Поэтому, естественно, что в этой ситуации ему приходится идти к тем, кто может и способен оказать ему поддержку, к российскому президенту», - заключил собеседник НСН.
В ходе встречи 9 сентября Путин назвал Лукашенко «специалистом по хлестким заявлениям».
«Знаете, таких хлестких заявлений очень много. Мой белорусский коллега сам большой специалист по хлестким заявлениям, Вы его спросите, он вам сейчас наговорит», - сказал Путин, отвечая на вопрос, верит ли он в то, что Белоруссия развязала «гибридную войну» с Евросоюзом.
Накануне встречи президентов белорусский политолог Дмитрий Болкунец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что Лукашенко «выписали в Москву как артиста» перед выборами в Госдуму, которые пройдут 17-19 сентября.
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