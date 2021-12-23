«Добрый отец в деле»: Чего ждут от пресс-конференции Владимира Путина
На ежегодной встрече глава государства может заявить о новогодних выплатах, а также сделать послабление в сторону СМИ-иноагентов.
Семнадцатая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 23 декабря в 12.00 (мск) в столичном Манеже. Встреча пройдет в очном формате. В этот раз свободной аккредитации для журналистов не было — Кремль сам выбрал СМИ, которые будут приглашены. Аккредитацию получили 507 журналистов: президентский пул, сотрудники региональных, зарубежных изданий, а также СМИ, причисленные к иноагентам («Медуза» и «Дождь»). Телеканалы закладывают в сетку вещания для пресс-конференции не менее четырех часов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что «Новая газета», главный редактор которой получил Нобелевскую премию мира, не будет присутствовать из-за ограничений Роспотребнадзора.
«Я вам объясню, здесь очень просто. Мы не могли пригласить всех, потому что у нас очень жесткие ограничения со стороны Роспотребнадзора. У нас обычно более тысячи, а сейчас у нас максимум пятьсот, поэтому мы не смогли пригласить всех. И, да, оказались те, кого мы не смогли взять», - опубликовал ответ Пескова журналист «Новой газеты» Алексей Полоротов.
Как ожидается, на пресс-конференции глава государства может объявить о единовременных выплатах россиянам в 10 тысяч рублей. Издание «Царьград», ссылаясь на источник, отмечало, что наиболее ожидаемыми получателями этой меры поддержки считаются семьи с детьми. Средства на выплаты россиянам правительство может выделить из бюджета на 2021 год, поскольку он окажется профицитным.
Политолог Константин Калачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что россияне ждут подарков от ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, а приглашенные туда иноагенты могут преподнести сюрпризы. Калачев также указал, что для многих пресс-конференция Путина станет проверкой на его «адекватность».
«Журналистов подбирал сам Кремль, правда, среди них есть несколько иноагентов и, может быть, они чем-то удивят? Понятно, что вопросы проходят модерацию, но элементы импровизации пока присутствуют, иногда на пресс-конференции встречается что-то неожиданное. Я думаю, обязательно кому-то из них дадут слово, иноагентов пригласили, чтобы продемонстрировать открытость, толерантность и транспарентность. Мне кажется, президенту это даже нравится, раз за разом убеждать их в своей правоте, доказывая, что все он делает правильно, что враг действительно у ворот, что на Россию посягают, есть агенты влияния внутри страны. Тема суверенитета – это его излюбленная тема, и что-нибудь про суверенитет мы обязательно услышим», - сказал Калачев.
В свою очередь политолог Павел Салин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Путину на пресс-конференции зададут вопросы, которые волнуют общество, но он будет отвечать на них тезисами, которые волнуют его самого. Салин также отметил, что пресс-конференция возможно будет разделена на три больших блока: внешнеполитический, социально-экономический и блок, посвященный вакцинации.
«Поскольку пресс-конференция во многом носит регулируемый характер, то ответы будут на все вопросы. Другое дело, что на какие-то вопросы ответы будут по существу, а на какие-то - по форме. Для пресс-конференции отбираются релевантные для общества вопросы, а вот с ответами может быть несостыковка. Ответы будут содержать тезисы и интерпретацию информации так, как это близко Путину. Президент попытается так или иначе рекламировать идею не столько вакцинации, сколько введения кодов. Но какой из этих блоков будет доминировать - это вопрос открытый», - сказал Салин.
Свои ожидания по поводу пресс-конференции высказал и бывший помощник первого президента РФ Бориса Ельцина, политолог Георгий Сатаров. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» он не исключил снятие Путиным со СМИ-иноагентов их статусов после этой встречи.
«Каких-то игр в доброго отца ожидать вполне возможно. Также я не исключаю внесение неких поправок в законодательство и некоторое смягчение ситуации с иноагентами. Выборы 2024 года и то, что Путин намерен на них идти - это довольно очевидно и это сейчас для него первая забота» - считает Сатаров.
В 2020 году от живого общения с журналистами Путину пришлось отказаться из-за пандемии коронавируса. Президент тогда вышел на связь из своей подмосковной резиденции Ново-Огарево, где вместе с ним находилась лишь небольшая часть его журналистского пула. Остальные участники могли задавали вопросы главе государства по видеосвязи.
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