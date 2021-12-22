Политолог выявил несостыковку на грядущей пресс-конференции Путина

«Поскольку пресс-конференция во многом носит регулируемый характер, то ответы будут на все вопросы. Другое дело, что на какие-то вопросы ответы будут по существу, а на какие-то - по форме. Для пресс-конференции отбираются релевантные для общества вопросы, а вот с ответами может быть несостыковка. Ответы будут содержать тезисы и интерпретацию информации так, как это близко Путину», - отметил Салин.

Политолог предположил, что пресс-конференция будет разделена на три основных блока.

«Точно будет внешнеполитический блок вопросов. Будет социально-экономический блок, связанный с ростом инфляции и снижением уровня жизни. Также будет блок, посвященный вопросам вакцинации и обязательно QR-кодам. Путин попытается так или иначе рекламировать идею не столько вакцинации, сколько введения кодов. Но какой из этих блоков будет доминировать - это вопрос открытый. Интриги завтрашнего мероприятия особой нет, потому что ясно, какой тематики будут касаться вопросы и ясно, какие тезисы в своих ответах будет транслировать Путин. Поэтому если брать ближайшие мероприятия, то интрига возможна только во время президентского послания, которое ориентировочно намечено на январь», - резюмировал Салин.

Ранее бывший помощник первого президента России Бориса Ельцина Георгий Сатаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Владимир Путин может снять со СМИ-иноагентов их статусы после его большой пресс-конференции.

