Путин призвал соблюдать антиковидные меры в новогодние праздники
Президент Владимир Путин заявил, что россиянам необходимо прислушаться к рекомендациям эпидемиологов и соблюдать их, особенно в новогодние праздники, сообщает РИА Новости.
Глава государства отметил, что в выходные дни передвижение будет очень большим, хочется встретиться, пообщаться.
«Новогодние праздники всегда вызывают позитивные сказочные ожидания на будущее, и это хорошо, и надо отмечать. Но нужно прислушиваться ко всем рекомендациям специалистов и соблюдать их, если мы хотим, чтобы у нас действительно было счастливое будущее», - подчеркнул российский лидер.
Ранее Путин дал поручение доработать законопроект о вводе QR-кодов в общественных местах.
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