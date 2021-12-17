Путин призвал соблюдать антиковидные меры в новогодние праздники

Глава государства отметил, что в выходные дни передвижение будет очень большим, хочется встретиться, пообщаться.

«Новогодние праздники всегда вызывают позитивные сказочные ожидания на будущее, и это хорошо, и надо отмечать. Но нужно прислушиваться ко всем рекомендациям специалистов и соблюдать их, если мы хотим, чтобы у нас действительно было счастливое будущее», - подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин дал поручение доработать законопроект о вводе QR-кодов в общественных местах.