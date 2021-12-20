Путин рассказал, что угрожает единству России
Президент РФ Владимир Путин назвал прямую угрозу единству страны, сообщает телеканал «Звезда».
По его словам, такой угрозой является экстремизм. Об этом говорится в поздравительном тексте главы государства с Днем сотрудников органов безопасности. «Наши граждане ждут от вас новых успехов и в борьбе с экстремизмом. Это прямая угроза для единства России», — сказал Путин. Любые проявления ксенофобии, социальной и религиозной вражды необходимо жестко пресекать, а также не допускать вовлечения граждан, особенно молодежи, в противозаконную антигосударственную деятельность, отметил президент России.
Как сообщалось ранее, в 2021 году в России не допущено совершения ни одного теракта. Российские спецслужбы и правоохранительные органы предотвратили 65 преступлений террористической направленности.
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