Экс-помощник Ельцина: Путин на пресс-конференции расслабит иноагентов

Президент России Владимир Путин может снять со СМИ-иноагентов их статусы после его большой пресс-конференции, которая пройдет 23 декабря, заявил бывший помощник первого президента РФ Бориса Ельцина, политолог Георгий Сатаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее заявил, что сотрудники СМИ, признанные иноагентами, будут допущены на большую пресс-конференцию президента. Представитель Кремля подчеркнул, что данный статус запретом на работу не является.