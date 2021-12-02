Экс-помощник Ельцина: Путин на пресс-конференции расслабит иноагентов
Президент повысит рейтинги своего доверия перед президентскими выборами в России в 2024 году неожиданным способом, заявил Сатаров.
Президент России Владимир Путин может снять со СМИ-иноагентов их статусы после его большой пресс-конференции, которая пройдет 23 декабря, заявил бывший помощник первого президента РФ Бориса Ельцина, политолог Георгий Сатаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее заявил, что сотрудники СМИ, признанные иноагентами, будут допущены на большую пресс-конференцию президента. Представитель Кремля подчеркнул, что данный статус запретом на работу не является.
«Каких-то игр в доброго отца ожидать вполне возможно. Также я не исключаю внесение неких поправок в законодательство и некоторое смягчение ситуации с иноагентами. Выборы 2024 года и то, что Путин намерен на них идти - это довольно очевидно и это сейчас для него первая забота» - считает Сатаров.
При этом, по его словам, полная отмена закона об иноагентах маловероятна.
Ранее директор благотворительного фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что представители российских благотворительных организаций верят, что Владимир Путин услышит их просьбу и внесет изменения в закон об иноагентах.
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