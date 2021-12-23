Кремль изменил формат пресс-конференции Путина

Встреча пройдет в очном формате. Аккредитацию получили только 507 человек: президентский пул, сотрудники региональных, зарубежных изданий, а также СМИ, причисленные к иноагентам.

Как долго продлится пресс-конференция — неизвестно. Однако телеканалы закладывают в сетку вещания не менее четырех часов. Как правило, глава государства начинает с короткого обзора социально-экономической ситуации.

В прошлый раз главе государства жаловались на высокие тарифы ЖКХ, нехватку машин скорой помощи, а также на то, что медики не получали обещанных выплат.

Россияне ждут подарков от ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, а приглашенные туда иноагенты могут преподнести сюрпризы, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Константин Калачев. По его мнению, для многих россиян Путин является своеобразным Дедом Морозом, который должен подарить подарки на Новый год.

