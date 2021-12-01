Песков: ежегодная пресс-конференция Путина пройдёт 23 декабря

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ежегодная пресс-конференция Владимира Путина в 2021 году пройдёт 23 декабря в очном формате, сообщает РИА Новости.

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По его словам, из-за ковидных ограничений мероприятие перенесут из Центра международной торговли в Манеж, а количество участников ограничат - свободной аккредитации не будет, принять участие смогут не более 500 представителей СМИ.

«Журналисты будут в обычном режиме, как это всегда бывает, задавать свободные вопросы главе государства», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что для участия в пресс-конференции участникам нужно будет сдать три ПЦР-теста.

В 2020 году пресс-конференция Владимира Путина прошла 17 декабря, сообщает RT. На вопросы журналистов российский лидер отвечал 4,5 часа.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковВладимир ПутинПресс-конференция Путина
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