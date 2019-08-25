Чемодан без ручки. Эксперты оценили необходимость возвращения России в G8
Западный политолог Александр Рар и российский сенатор Андрей Климов в эфире НСН пояснили, какие страны наиболее заинтересованы в возвращении России в «Большую восьмёрку».
Президент США Донaльд Трaмп допустил вероятность, что российский лидер Влaдимир Путин будет приглaшён нa следующий сaммит G7, который пройдёт в 2020 году в Соединённых Штaтaх.
Трaмп зaявил, что, «безусловно, возможно», что он приглaсит Путинa в кaчестве гостя сaммитa «Большой семёрки» в 2020 году, пишет RT.
Рaнее Трaмп зaявлял, что было бы горaздо проще обсуждaть ряд вопросов, если бы Россия вернулaсь в формaт G8.
Немецкий политолог Александр Рар объяснил НСН, что западные страны ищут пути восстановления дружеских отношений с Россией из-за опасений ее возможного торгово-экономического объединения с Китаем.
«Я думаю, что оправдалась полностью внешняя политика Путина, который ясно дал понять, что если вы нас в Европе не хотите, отказываетесь с нами работать, то у нас есть альтернативы. Это Китай, это Азия. Мы самостоятельно будем вести свою политику на Ближнем Востоке, с Ираном, Сирией. И Запад сначала это воспринял с какой-то улыбкой, считая, что Россия слишком слаба, чтобы создать самостоятельный вектор прочь от Европы. А у Путина получилось. Сейчас Запад начинает это понимать и, конечно, очень переживает. В России открывают сейчас прекрасную возможность оставаться в очень дружественных отношениях с Китаем, и в то же самое время принимать предложение Запада опять начинать нормализацию, в том числе, экономических отношений с ЕС и Америкой», - заявил он.
Александр Рар считает, что «Большая восьмерка» на самом деле ничего сегодня не решает» и назвал G8 клубом западных держав, противопоставив ему «новое правительство» . Политолог отметил, что возвращение в G8 «Россия не будет рассматривать как какую-то стратегическую победу».
Эти мысли западного политолога подтвердил в эфире НСН зампред комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов. «Большая семёрка» нуждается в России больше, чем последняя в ней, заявил сенатор. Однако если приглашение всё-таки будет выслано, а условия устроят руководство страны, Москва не станет отказываться вернуться в клуб.
«Это изживший себя формат, по моему личному мнению. Это больше нужно «семёрке», чем России. У нас очень комфортная ситуация в G20, там весь БРИКС представлен, мы там не одиноки. В «восьмёрке» мы всегда будем с противоположной стороны, то есть, эти семь держав будут играть свои увертюры, и так и было, кстати, когда была «восьмёрка» — они редко с нами действовали заодно. Они пытались нас воспитывать, продавливать свою линию, склонять нас к тому, что потом нам же боком и выходило. Допустим, как в ситуации с Ливией. И понятно, что были свои плюсы — была возможность прямых коммуникаций. Но она у нас и сейчас есть, ведь наш лидер встречается почти со всеми главами «восьмёрки». Но сегодня ситуация складывается таким образом, что и США, и ряду европейских государств хотелось бы иметь формат восьми стран. Понятно, что если это будет возобновлено, мы сильно возражать не будем, но нам надо понимать, на каких условиях. И это должно быть не объявлением где-то в Twitter, а официальным заявлением», — сказал Климов.
Напомним, формат G8 был закрыт по инициативе его зарубежных участников в 2014 году. Ему на смену пришёл клуб G7 с тем же составом, исключая Россию: Италия, Франция, Германия, США, Канада, Великобритания и Япония. Страны пришли к решению отказать Москве в участии из-за присоединения к России Крыма и начала военных действий на юго-востоке Украины.
Ранее в эфире НСН профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина рассказала, от кого зависит возвращение РФ в формат «Большой восьмёрки».
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