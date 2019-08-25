Чемодан без ручки. Эксперты оценили необходимость возвращения России в G8

Александр Рар считает, что «Большая восьмерка» на самом деле ничего сегодня не решает» и назвал G8 клубом западных держав, противопоставив ему «новое правительство» . Политолог отметил, что возвращение в G8 «Россия не будет рассматривать как какую-то стратегическую победу».

Эти мысли западного политолога подтвердил в эфире НСН зампред комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов. «Большая семёрка» нуждается в России больше, чем последняя в ней, заявил сенатор. Однако если приглашение всё-таки будет выслано, а условия устроят руководство страны, Москва не станет отказываться вернуться в клуб.

«Это изживший себя формат, по моему личному мнению. Это больше нужно «семёрке», чем России. У нас очень комфортная ситуация в G20, там весь БРИКС представлен, мы там не одиноки. В «восьмёрке» мы всегда будем с противоположной стороны, то есть, эти семь держав будут играть свои увертюры, и так и было, кстати, когда была «восьмёрка» — они редко с нами действовали заодно. Они пытались нас воспитывать, продавливать свою линию, склонять нас к тому, что потом нам же боком и выходило. Допустим, как в ситуации с Ливией. И понятно, что были свои плюсы — была возможность прямых коммуникаций. Но она у нас и сейчас есть, ведь наш лидер встречается почти со всеми главами «восьмёрки». Но сегодня ситуация складывается таким образом, что и США, и ряду европейских государств хотелось бы иметь формат восьми стран. Понятно, что если это будет возобновлено, мы сильно возражать не будем, но нам надо понимать, на каких условиях. И это должно быть не объявлением где-то в Twitter, а официальным заявлением», — сказал Климов.