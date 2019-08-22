Уважать нельзя игнорировать. Прислушается ли Макрон к словам Зеленского о G8

Условием для возвращения России в G8 должно стать возвращение Крыма Украине и прекращение военной агрессии в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Также, по его словам, сигналом к тому, что Москва готова вернуться в повестку дня высокой дипломатии, могли бы служить такие шаги, как возвращение задержанных моряков и заключённых Киеву.

Инициатором начала разговоров о том, чтобы Россия приняла участие в саммите G7 в 2020 году, стал президент Франции Эмманюэль Макрон. Напомним, именно он поднял эту тему в диалоге с американским лидером Дональдом Трампом, и, заручившись его согласием, намерен развивать её дальше.

В сложившейся обстановке Франция не может открыто игнорировать позицию Украины, однако и идти у неё на поводу не намерена. Как пояснила в эфире НСН профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина, Макрон намерено оставил открытым вопрос об условиях возвращения России, чтобы стимулировать Москву на конструктивный диалог и постепенный приход к компромиссу в украинском вопросе.