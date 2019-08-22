Уважать нельзя игнорировать. Прислушается ли Макрон к словам Зеленского о G8
Профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО рассказала НСН, что осложняет процесс возвращения России в «Большую восьмёрку».
Условием для возвращения России в G8 должно стать возвращение Крыма Украине и прекращение военной агрессии в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Также, по его словам, сигналом к тому, что Москва готова вернуться в повестку дня высокой дипломатии, могли бы служить такие шаги, как возвращение задержанных моряков и заключённых Киеву.
Инициатором начала разговоров о том, чтобы Россия приняла участие в саммите G7 в 2020 году, стал президент Франции Эмманюэль Макрон. Напомним, именно он поднял эту тему в диалоге с американским лидером Дональдом Трампом, и, заручившись его согласием, намерен развивать её дальше.
В сложившейся обстановке Франция не может открыто игнорировать позицию Украины, однако и идти у неё на поводу не намерена. Как пояснила в эфире НСН профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина, Макрон намерено оставил открытым вопрос об условиях возвращения России, чтобы стимулировать Москву на конструктивный диалог и постепенный приход к компромиссу в украинском вопросе.
«Непосредственно мнение Украины, может быть, и не так важно. Хотя сейчас это очень существенное направление в политике Евросоюза. Пускай это была не инициатива Франции активно привлекать Украину, Молдавию, страны восточного блока к ассоциации с ЕС, но если Макрон хочет выступать от единой Европы, а именно это он хочет, конечно, он не может игнорировать мнение Украины, во всяком случае демонстративно. Другое дело, что Макрон не говорил в отличие от Зеленского о Крыме. Он сказал об условиях, буквально следующее — можно в дальнейшем рассматривать вопрос возвращения России в “Большую восьмёрку”, но при выполнении определённых условий, иначе это дискредитирует “Большую семёрку”. А каких именно условий, он не сказал. И он намеренно оставил этот вопрос открытым, чтобы давать авансы России в преддверии возможного саммита в “нормандском формате”. Для того чтобы стимулировать Россию к конструктивному решению украинской проблемы, наверное, к серьёзным компромиссам. Но для Макрона, для западных европейцев, речь скорее идёт о кризисе на востоке Украины. Хотя ни в коем случае какого-то неуважительного отношения к Украине европейцы себе позволить не могут», — заключила Обичкина.
Россия в G8, а также других международных форматах необходима Макрону для консолидации Европы и повышения её политического веса, добавила эксперт. Однако вопрос успеха этой затеи зависит слишком от многих факторов и участников процесса.
«Зависеть успех будет ото всех. Но это будет другой формат, не идентичный G7. Речь ведь идёт о том, что это будет два формата — “Большая семёрка”, которая будет обсуждать в первую очередь экономические вопросы, и будут, возможно, встречи в другом формате (с Россией — прим. НСН). Зависит это и от США, и от европейцев в целом. Но повторю, Франция не может себе позволить, говоря от имени Европы, а именно это сейчас главное направление внешнеполитических усилий Макрона, игнорировать мнение других членов ЕС. И не надо забывать, что среди них есть страны, занимающие русофобскую позицию. И это будет не очень легко. Хотя у Макрона есть и другая главная идея — это восстановление политического веса Европы. И здесь, как он заявил на встрече с Путиным, без России во многих досье просто не обойтись», — заключила собеседница НСН.
Напомним, формат G8 был закрыт по инициативе его зарубежных участников в 2014 году. Ему на смену пришёл клуб G7 с тем же составом, исключая Россию: Италия, Франция, Германия, США, Канада, Великобритания и Япония. Страны пришли к решению отказать Москве в участии из-за присоединения к России Крыма и начала военных действий на юго-востоке Украины.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Пушков указал место Зеленскому, поставившему условия России
- Смертельное столкновение. Названа причина крушения МиГ-29 ВВС Азербайджана
- Из-за массовой драки с цыганами в кемеровское село приехал ОМОН
- При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб человек
- Для многодетных матерей России могут снизить подоходный налог