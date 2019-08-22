Востоковед рассказал, зачем Россию позвали в «Большую семерку»

«Судя по тому, что мы видим, на смену глобалистской тенденции пришла другая – разделение мира на несколько относительно независимых друг от друга блоков. К глобалистскому проекту человечество пока оказалось недостаточно готово. Политика Дональда Трампа направлена на то, чтобы вернуть в Америку то производство, которое уехало в Китай. И в свете торговой войны, которая только нарастает, Запад во главе с США решил Китай не приглашать», - сказал он.

Во многом, этим противостоянием, а не Украиной, объясняется и нынешний разворот Запада к России.

«И в самой России, и на Западе имеются политические силы, которые не хотели бы слишком тесных отношений России с Китаем. Да это и невозможно, потому что это неравноправные отношения. Китай же не относится к России как к равноправному партнеру», - добавил Котков.

Ранее Кирилл Котков объяснил в эфире НСН, зачем Китаю поддерживать версию о западной влиянии на протестные акции в Москве.

