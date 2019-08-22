Востоковед рассказал, зачем Россию позвали в «Большую семерку»
Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в эфире НСН объяснил это приглашение противостоянием Запада и Китая.
Накануне саммита G7, который пройдет в этом году 24-26 августа во французском Биаррице, западные СМИ все больше задаются вопросом, почему он проходит без участия России и, главное, второй экономики мира - Китая. Вновь эту тему поднял французский журнал Causeur.
Если пригласить Россию на саммит в следующем году уже предложил французский лидер Эммануэль Макрон, то никаких телодвижений в сторону Пекина сделано не было. И, как заявил в эфире НСН руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока (Санкт-Петербург) Кирилл Котков, вряд ли будут.
«Судя по тому, что мы видим, на смену глобалистской тенденции пришла другая – разделение мира на несколько относительно независимых друг от друга блоков. К глобалистскому проекту человечество пока оказалось недостаточно готово. Политика Дональда Трампа направлена на то, чтобы вернуть в Америку то производство, которое уехало в Китай. И в свете торговой войны, которая только нарастает, Запад во главе с США решил Китай не приглашать», - сказал он.
Во многом, этим противостоянием, а не Украиной, объясняется и нынешний разворот Запада к России.
«И в самой России, и на Западе имеются политические силы, которые не хотели бы слишком тесных отношений России с Китаем. Да это и невозможно, потому что это неравноправные отношения. Китай же не относится к России как к равноправному партнеру», - добавил Котков.
Ранее Кирилл Котков объяснил в эфире НСН, зачем Китаю поддерживать версию о западной влиянии на протестные акции в Москве.
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