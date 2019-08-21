«Меркель пока не понимает, что Путин победил». В Германии рассказали о причинах возвращения России в G8

Россию решили позвать на следующий саммит «Большой семерки». Президент США Дональд Трамп согласился с предложением французского коллеги Эммануэля Макрона пригласить Российскую Федерацию на саммит «Большой семерки» в 2020 году. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома. Собеседник телеканала пояснил, что Трамп и Макрон во вторник, 20 августа, созвонились и пришли к единому мнению, что хотят видеть Россию на следующем саммите G7, который состоится в США. Он уточнил, что именно Макрон предложил пригласить Россию, и Трамп согласился. Ожидается, что Трамп обсудит эту тему с другими мировыми лидерами в эти выходные во время встречи глав стран «Семерки» во французском Биаррице. Телеканал отмечает, что неизвестно, к какому решению по этому вопросу в итоге придут лидеры G7.

Немецкий политолог Александр Рар объяснил НСН, что западные страны ищут пути восстановления дружеских отношений с Россией из-за опасений ее возможного торгово-экономического объединения с Китаем.

«Я думаю, что оправдалась полностью внешняя политика Путина, который ясно дал понять, что если вы нас в Европе не хотите, отказываетесь с нами работать, то у нас есть альтернативы. Это Китай, это Азия. Мы самостоятельно будем вести свою политику на Ближнем Востоке, с Ираном, Сирией. И Запад сначала это воспринял с какой-то улыбкой, считая, что Россия слишком слаба, чтобы создать самостоятельный вектор прочь от Европы. А у Путина получилось. Сейчас Запад начинает это понимать и, конечно, очень переживает. Тот же Макрон дал понять, что для Европы это будет катастрофа. Если Россия уйдет полностью в какой-то союз с Китаем, и тогда будет поздно что-либо решать. Это он на редкость точно сказал в Париже. В Германии этого пока не понимают. В России открывают сейчас прекрасную возможность оставаться в очень дружественных отношениях с Китаем, и в то же самое время принимать предложение Запада опять начинать нормализацию, в том числе, экономических отношений с ЕС и Америкой», - заявил он.