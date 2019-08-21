«Меркель пока не понимает, что Путин победил». В Германии рассказали о причинах возвращения России в G8
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН заявил, что российская внешняя политика оправдалась, и в Европе начали осознавать последствия разрыва отношений с Москвой.
Россию решили позвать на следующий саммит «Большой семерки». Президент США Дональд Трамп согласился с предложением французского коллеги Эммануэля Макрона пригласить Российскую Федерацию на саммит «Большой семерки» в 2020 году. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома. Собеседник телеканала пояснил, что Трамп и Макрон во вторник, 20 августа, созвонились и пришли к единому мнению, что хотят видеть Россию на следующем саммите G7, который состоится в США. Он уточнил, что именно Макрон предложил пригласить Россию, и Трамп согласился. Ожидается, что Трамп обсудит эту тему с другими мировыми лидерами в эти выходные во время встречи глав стран «Семерки» во французском Биаррице. Телеканал отмечает, что неизвестно, к какому решению по этому вопросу в итоге придут лидеры G7.
Немецкий политолог Александр Рар объяснил НСН, что западные страны ищут пути восстановления дружеских отношений с Россией из-за опасений ее возможного торгово-экономического объединения с Китаем.
«Я думаю, что оправдалась полностью внешняя политика Путина, который ясно дал понять, что если вы нас в Европе не хотите, отказываетесь с нами работать, то у нас есть альтернативы. Это Китай, это Азия. Мы самостоятельно будем вести свою политику на Ближнем Востоке, с Ираном, Сирией. И Запад сначала это воспринял с какой-то улыбкой, считая, что Россия слишком слаба, чтобы создать самостоятельный вектор прочь от Европы. А у Путина получилось. Сейчас Запад начинает это понимать и, конечно, очень переживает. Тот же Макрон дал понять, что для Европы это будет катастрофа. Если Россия уйдет полностью в какой-то союз с Китаем, и тогда будет поздно что-либо решать. Это он на редкость точно сказал в Париже. В Германии этого пока не понимают. В России открывают сейчас прекрасную возможность оставаться в очень дружественных отношениях с Китаем, и в то же самое время принимать предложение Запада опять начинать нормализацию, в том числе, экономических отношений с ЕС и Америкой», - заявил он.
Накануне Трамп заявил, что гораздо уместнее было бы видеть Россию в составе «Большой восьмерки». Он отметил, что поддержал бы соответствующее предложение, поскольку «многие вещи, которые обсуждаются в G7, касаются России». Собеседник НСН оценил шансы возобновления общения ключевых стран в прежнем формате.
«Макрон сделал сенсационное заявление, он хочет строить общую Европу с Россией от Лиссабона до Востока. Это намного больше, чем приглашение в "Большую семерку". Мне кажется, большинство членов большой семерки будут за возвращение России. Америка, Франция, Италия уж точно, особенно при нынешнем правительстве. Думаю, японцы тоже жаждут начать экономическую торговлю с Россией. Выступать против абсолютно точно будет канадское правительство, там очень сильное украинское лобби. И немцы будут в очень сложном положении. Госпожа Меркель постоянно выступает, что Россию надо наказать за Украину и так далее. Меркель считает, что в дипломатии должна действовать политика, ориентированная на ценности, где права человека превыше всего. Поэтому украинская проблема будет рассматриваться не с точки зрения интересов. Однако голос американцев и французов будет решающим, и Англию и Бориса Джонсона могут не послушать, хотя и он тоже будет против», - предположил он.
Александр Рар выразил надежду, что в Германии примут решение о возможном воссоединении «Большой восьмерки», о чем должен сообщить глава немецкого внешнеполитического ведомства. Тем не менее, эксперт отметил, что вопрос реального объединения в большой союз должен обсуждаться с гораздо более расширенным числом стран-участниц.
«Если Германия не будет соглашаться, то они потеряют свою роль посредника в рамках минских соглашений. Я надеюсь, что Германия поддержит это предложение устами Мааса (Глава МИД Германии Хайко Маас – прим. НСН), который будет в Москве сегодня. Россия сказала, что ей "Большая восьмерка" по сути неинтересна. Они на самом деле ничего сегодня не решают. Это фактически клуб западных держав. Если говорить о каком-то новом правительстве, то оно существует в рамках "Большой двадцатки". Китай, Индия, страны, которые имеют, как мне кажется, гораздо больше веса в мировом масштабе, чем какая-то Италия, Канада или Великобритания. Россия не будет это рассматривать как какую-то стратегическую победу», - добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин ответил на предложение вернуть формат «Большой восьмерки»: «Что касается возврата России в "семерку", "восьмерку" — мы из нее не выходили. Пожалуйста, мы будем рады всех видеть у нас, в Москве», — заявлял он.
Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите «восьмерки», который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе прошла встреча «семерки» — G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада. В саммите также принимают участие председатели Совета ЕС и Еврокомиссии).
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