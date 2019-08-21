В Дипломатической академии объяснили заинтересованность Запада в возвращении России в G8

От развития ситуации на Украине зависит возвращение России в G8. Об этом со ссылкой на французский дипломатический источник сообщило агентство Reuters.

Представитель Дипломатической академии МИД РФ Иван Сурма в эфире НСН объяснил, с чем связана активизация темы возвращения России в G8.

«Политические лидеры ведущих стран мира прекрасно понимают, что чем дальше, тем больше инициатива будет переходить от них к другим международным форматам, более широким, таким как G20. И нынешние предложения – это попытка Запада как-то вскочить в этот уходящий экспресс. Многие мировые проблемы без участия таких стран как Россия и Китай просто нельзя рассматривать», - отметил он.