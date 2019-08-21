В Дипломатической академии объяснили заинтересованность Запада в возвращении России в G8

Представитель Дипломатической академии МИД РФ в эфире НСН объяснил, с чем связана активизация темы возвращения России в G8.



От развития ситуации на Украине зависит возвращение России в G8. Об этом со ссылкой на французский дипломатический источник сообщило агентство Reuters.

Представитель Дипломатической академии МИД РФ Иван Сурма в эфире НСН объяснил, с чем связана активизация темы возвращения России в G8.

«Политические лидеры ведущих стран мира прекрасно понимают, что чем дальше, тем больше инициатива будет переходить от них к другим международным форматам, более широким, таким как G20. И нынешние предложения – это попытка Запада как-то вскочить в этот уходящий экспресс. Многие мировые проблемы без участия таких стран как Россия и Китай просто нельзя рассматривать», - отметил он.

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По словам дипломата, связанный с Украиной аспект - это рычаг влияния США на европейских партнеров.

«Ряд стран Евросоюза выступает за отмену санкции против России, прекрасно понимая, что она не вовлечена в украинский конфликт. В ходе обсуждения будут попытки поднимать вопросы возврата России к участию в формате G8. Ясно, что украинский вопрос не может быть рассмотрен без участия всех стран нормандского формата», - заключил Сурма.

Ранее телеканал CNN сообщил, что французский президент Эммануэль Макрон предложил американскому коллеге Дональду Трампу вернуть Россию в G8.

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