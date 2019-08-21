В Госдуме рассказали, почему России нужно участие в саммите G7

Пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году согласился президент США Дональд Трамп. Об этом рассказала журналист CNN Кайли Атвуд, ссылаясь на источники в американской администрации. По её словам, предложение поступило от президента Франции Эмманюэля Макрона, накануне встречавшегося с российским главой государства.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в эфире НСН поддержал идею и рассказал, почему предложение будет интересно России и пойдёт на пользу всему мировому сообществу (слушайте аудио).