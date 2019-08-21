В Госдуме рассказали, почему России нужно участие в саммите G7
Зампред комитета Госдумы по международным делам заверил НСН, что ни одно серьёзное решение не может быть принято правильно без учёта мнения Москвы.
Пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году согласился президент США Дональд Трамп. Об этом рассказала журналист CNN Кайли Атвуд, ссылаясь на источники в американской администрации. По её словам, предложение поступило от президента Франции Эмманюэля Макрона, накануне встречавшегося с российским главой государства.
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в эфире НСН поддержал идею и рассказал, почему предложение будет интересно России и пойдёт на пользу всему мировому сообществу (слушайте аудио).
«России такое предложение, безусловно, будет интересно. Потому что мы готовы участвовать в переговорах со всеми ведущими странами, что мы и делаем, не участвуем только в G8. Ни одно правильное решение сегодня по какому-то серьёзному вопросу не возможно без участия России. И это прекрасно понимают все страны-участницы G7. Поэтому конфигурация G8, безусловно, будет способствовать решению многих мировых задач», — заключил депутат.
Напомним, Россия покинула формат G8 в 2014 году после неприятия странами-участницами присоединение Крыма в РФ. Международный клуб сменил формат на G7, а саммит, намечавшийся в Сочи, был перенесён в Брюссель.
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