От изоляции России к разделению мира. В G7 начались «разброд и шатание»
Эксперты рассказали НСН, почему в «Большую восьмёрку» зовут Россию, а не Китай, и кому трудно признать ошибки прошлого.
Абсурдом назвала попытки политиков пресечь возврат России в формат G8 член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен. Об этом она написала в своём Twitter.
По её словам, это выглядит как нелепая пародия на холодную войну. Кроме того, отметила политик, антироссийская риторика уже давно стала пережитком прошлого, который, к тому же, вредит странам Европы.
Её слова звучат в унисон с мнением зампреда комитета по международным делам Совета Федерации Андрея Климова. Накануне он рассказал НСН, что и нынешнее приглашение России в G8, и возвращение в Совет Европы по настоянию европейских стран, говорят о том, что ругать Россию постепенно становится немодным, да и невыгодным для Запада. Однако не всем в мире политики это легко признавать.
«Кстати, ведь попытка вернуть Россию в Совет Европы тоже была не наша, это они пытались. Мы вернулись туда на наших условиях. Это всё сигналы, которые свидетельствуют об ошибках Запада, допущенных в период 2013-14 годов. И та самая изоляция, которая чуть ли не на вечные времена ими планировалась, она стала рассасываться ещё год назад, а сейчас этот процесс набирает темпы. Трампу это сегодня выгодно, потому что он этим показывает, что это были ошибки Обамы, которые он не хочет развивать. А госпожа Меркель, например, лично участвовала в принятии этих решений, поэтому ей тяжело признать, что она ошиблась. Макрон не участвовал в этом, ему проще. Господин Абэ — и так ведёт с нами переговоры, он и тогда не очень настаивал на изоляции России. Поэтому у них там разброд и шатание внутри», — заключил сенатор.
Однако разворот Запада в сторону России можно объяснить и чисто прагматическими мотивами. Как рассказал НСН руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока (Санкт-Петербург) Кирилл Котков, в США опасаются сближения России с Китаем, который является второй экономикой мира. Именно поэтому в G8 зовут Москву, а не Пекин.
«Судя по тому, что мы видим, на смену глобалистской тенденции пришла другая — разделение мира на несколько относительно независимых друг от друга блоков. К глобалистскому проекту человечество пока оказалось недостаточно готово. Политика Дональда Трампа направлена на то, чтобы вернуть в Америку то производство, которое уехало в Китай. И в свете торговой войны, которая только нарастает, Запад во главе с США решил Китай не приглашать [в G8]», — пояснил он.
Напомним, формат G8 был закрыт по инициативе его зарубежных участников в 2014 году. Ему на смену пришёл клуб G7 с тем же составом, исключая Россию: Италия, Франция, Германия, США, Канада, Великобритания и Япония. Страны пришли к решению отказать Москве в участии из-за присоединения к России Крыма и начала военных действий на юго-востоке Украины.
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