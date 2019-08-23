От изоляции России к разделению мира. В G7 начались «разброд и шатание»

«Кстати, ведь попытка вернуть Россию в Совет Европы тоже была не наша, это они пытались. Мы вернулись туда на наших условиях. Это всё сигналы, которые свидетельствуют об ошибках Запада, допущенных в период 2013-14 годов. И та самая изоляция, которая чуть ли не на вечные времена ими планировалась, она стала рассасываться ещё год назад, а сейчас этот процесс набирает темпы. Трампу это сегодня выгодно, потому что он этим показывает, что это были ошибки Обамы, которые он не хочет развивать. А госпожа Меркель, например, лично участвовала в принятии этих решений, поэтому ей тяжело признать, что она ошиблась. Макрон не участвовал в этом, ему проще. Господин Абэ — и так ведёт с нами переговоры, он и тогда не очень настаивал на изоляции России. Поэтому у них там разброд и шатание внутри», — заключил сенатор.

Однако разворот Запада в сторону России можно объяснить и чисто прагматическими мотивами. Как рассказал НСН руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока (Санкт-Петербург) Кирилл Котков, в США опасаются сближения России с Китаем, который является второй экономикой мира. Именно поэтому в G8 зовут Москву, а не Пекин.

«Судя по тому, что мы видим, на смену глобалистской тенденции пришла другая — разделение мира на несколько относительно независимых друг от друга блоков. К глобалистскому проекту человечество пока оказалось недостаточно готово. Политика Дональда Трампа направлена на то, чтобы вернуть в Америку то производство, которое уехало в Китай. И в свете торговой войны, которая только нарастает, Запад во главе с США решил Китай не приглашать [в G8]», — пояснил он.