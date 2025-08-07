«ЧАСИКИ» И ПРОГРЕСС

Пятый с начала года визит в Россию спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа состоялся 7 августа и оставил больше вопросов, чем ответов, несмотря на то, что обе стороны заявили о «прогрессе».

Ультиматум Трампа, потребовавшего от России заключить перемирие с Украиной, истекает 8 августа. При этом глава Белого дома на данный момент публично не заявлял, что будет с обещанием ввести 100-процентные пошлины в отношении покупателей российских энергоносителей в случае, если «день Х» завтра так и не настанет.

Любопытно, что на попавшем к журналистам видео прогулки по парку «Зарядье» Уиткоффа с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым на фоне звучит детская песенка из мультфильма «Фиксики» со словами: «Часики идут, минуты берегут, тики-тики-так, нам без часиков никак».

Так или иначе переговоры Уиткоффа в Кремле с президентом России Владимиром Путиным продолжались в среду около трех часов, после чего начались громкие заявления Трампа.

«Был достигнут большой прогресс! После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников. Все согласны с тем, что этот конфликт должен закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели», — написал президент США в своей соцсети Truth Social.

По данным газеты The New York Times (NYT), Трамп в телефонном разговоре с европейскими политиками сообщил им, что на следующей неделе намерен лично встретиться с Владимиром Путиным, а потом провести и встречу «на троих» с Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

В числе участников этого разговора были, в частности, генсек НАТО Марк Рютте, премьер Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц, в отдельной беседе с которым Трамп назвал встречу Путина и Уиткоффа «более продуктивной, чем ожидалось».

Кроме того, Трамп созвонился с Зеленским. В этой беседе, по данным СМИ, участвовали также Рютте, Стармер, Мерц и президент Финляндии Александр Стубб. После этого украинский лидер начал шуметь в соцсетях. По его утверждению, Россия, «похоже, теперь больше настроена на прекращение огня». Однако в Кремле пока ничего не говорили на этот счет.