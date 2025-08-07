«Часики идут!»: Трамп «забыл» про ультиматум после встречи Путина с Уиткоффом
Трамп заявил о большом прогрессе и анонсировал встречу с Путиным, не объяснив, что будет с истекающим в пятницу ультиматумом, в Кремле заинтриговали «сигналами», а Зеленскому позвонили по телефону.
Президент США Дональд Трамп, отправивший в Россию своего спецпосланника Стивена Уиткоффа, восторженно отреагировал на его переговоры с Владимиром Путиным, созвонился с европейскими лидерами и увеличил пошлины в отношении Индии, окончательно запутав мировую общественность за сутки до истечения своего «ультиматума». При этом в Кремле пока не спешат делать громких заявлений.
«ЧАСИКИ» И ПРОГРЕСС
Пятый с начала года визит в Россию спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа состоялся 7 августа и оставил больше вопросов, чем ответов, несмотря на то, что обе стороны заявили о «прогрессе».
Ультиматум Трампа, потребовавшего от России заключить перемирие с Украиной, истекает 8 августа. При этом глава Белого дома на данный момент публично не заявлял, что будет с обещанием ввести 100-процентные пошлины в отношении покупателей российских энергоносителей в случае, если «день Х» завтра так и не настанет.
Любопытно, что на попавшем к журналистам видео прогулки по парку «Зарядье» Уиткоффа с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым на фоне звучит детская песенка из мультфильма «Фиксики» со словами: «Часики идут, минуты берегут, тики-тики-так, нам без часиков никак».
Так или иначе переговоры Уиткоффа в Кремле с президентом России Владимиром Путиным продолжались в среду около трех часов, после чего начались громкие заявления Трампа.
«Был достигнут большой прогресс! После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников. Все согласны с тем, что этот конфликт должен закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели», — написал президент США в своей соцсети Truth Social.
По данным газеты The New York Times (NYT), Трамп в телефонном разговоре с европейскими политиками сообщил им, что на следующей неделе намерен лично встретиться с Владимиром Путиным, а потом провести и встречу «на троих» с Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.
В числе участников этого разговора были, в частности, генсек НАТО Марк Рютте, премьер Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц, в отдельной беседе с которым Трамп назвал встречу Путина и Уиткоффа «более продуктивной, чем ожидалось».
Кроме того, Трамп созвонился с Зеленским. В этой беседе, по данным СМИ, участвовали также Рютте, Стармер, Мерц и президент Финляндии Александр Стубб. После этого украинский лидер начал шуметь в соцсетях. По его утверждению, Россия, «похоже, теперь больше настроена на прекращение огня». Однако в Кремле пока ничего не говорили на этот счет.
УДАР ПО ИНДИИ И «ДОБРЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ»
В Москве пока сдержанно рассказывают об итогах встречи Путина со Уиткоффом. Так, присутствовавший на переговорах помощник президента Юрий Ушаков указал на их конструктивный характер.
«С нашей стороны, в частности, по украинскому вопросу были переданы некоторые сигналы. Соответствующие сигналы получены и от президента Трампа. (...) Сейчас ситуация такая, что наш президент владеет полнотой информации (...) Посмотрим, когда Уиткофф сможет доложить о состоявшемся сегодня разговоре Трампу. После этого, очевидно, мы сможем мои комментарии чем-то еще дополнить более существенно», — заинтриговал Ушаков.
Со своей стороны, Кирилл Дмитриев, также находившийся на встрече Путина с Уиткоффом, еще более лаконично подвел ее итоги.
«Спасибо всем за добрые пожелания успешного визита Стива Уиткоффа в Москву. Диалог восторжествует», – написал он в соцсети X.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на момент выхода материала не комментировал итоги переговоров. В Москве пока также ничего не говорили о перспективах встречи Путина с Трампом. Журналистам удалось выяснить лишь одну важную деталь - перед встречей в Кремле Уиткофф съел большой чебурек с бараниной и говядиной, похожий на колобка. На этом фоне президент США продолжил серию бодрых заявлений о несуществующих успехах.
«Есть хороший шанс того, что встреча будет очень скоро», - заявил Трамп в Белом доме.
Вместе с тем, президент США успел 6 августа подписать указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Индии в размере 25%. Трамп объяснил это тем, что Индия «прямо или косвенно» импортирует российскую нефть. Таким образом, общий размер пошлин для Индии составит 50%.
По словам Трампа, США могут ввести такие же меры в отношении «пары других стран», одной из которых может стать Китай.
«Давайте посмотрим, что произойдет в ближайшие дни. Вы увидите гораздо больше. Вы увидите так много вторичных санкций», — сказал президент США, отвечая на вопрос, почему под удар попала именно Индия.
Поздно вечером 6 августа госсекретарь США Марко Рубио сообщил в интервью телеканалу Fox News, что Трамп в течение 24-36 часов примет решение о введении новых антироссийских санкций или отказе от них.
