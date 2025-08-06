Трамп заявил о «значительном прогрессе» после встречи Уиткоффа с Путиным

Президент США Дональд Трамп назвал переговоры своего спецпосланника Стивена Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным «очень продуктивными» и отметил, что по их итогам был достигнут «значительный прогресс». Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По словам американского президента, после визита в Москву он проинформировал об итогах встречи ряд европейских союзников.