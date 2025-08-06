Трамп заявил о «значительном прогрессе» после встречи Уиткоффа с Путиным
Президент США Дональд Трамп назвал переговоры своего спецпосланника Стивена Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным «очень продуктивными» и отметил, что по их итогам был достигнут «значительный прогресс». Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
По словам американского президента, после визита в Москву он проинформировал об итогах встречи ряд европейских союзников.
Визит Уиткоффа в Москву состоялся ранее в среду. Переговоры в Кремле длились около трех часов. Москва охарактеризовала их как «конструктивные», однако конкретные договоренности публично не озвучивались.
Белый дом ранее предупредил о готовности ввести вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если стороны не продемонстрируют прогресс в переговорах о прекращении огня, передает «Радиоточка НСН».
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