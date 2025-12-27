Аванесян обязали выплатить компенсацию Федерации тенниса России
Федерация тенниса России (ФТР) добилась решения о возмещении убытков со стороны теннисистки Элины Аванесян.
Спортсменка, ныне выступающая за Армению, обязана компенсировать ФТР потери из‑за нарушения договора о спортивной подготовке, сообщила пресс‑служба федерации.
Соответствующее постановление вынес Национальный центр спортивного арбитража (НЦСА).
Напомним, что летом 2024 года Аванесян сменила спортивное гражданство с российского на армянское. В текущем рейтинге Женской теннисной ассоциации она занимает 118‑ю строчку, при этом пока не имеет побед на турнирах под эгидой этой организации, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
