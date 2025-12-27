В ЦБ заявили, что о сроках приватизации НСПК говорить сложно

По словам Бакиной, все это должно быть на открытых условиях для всех участников рынка.

В сентябре Банк России опубликовал доклад о национальной цифровой инфраструктуре финансового рынка, где предложил обсудить два возможных сценария продажи НСПК: либо прямая продажа миноритарного пакета акций при условии, что ЦБ сохранит контрольный пакет (не менее 50% плюс одна акция), либо выделение ряда сервисов НСПК в отдельную компанию с последующим акционированием или прямой продажей.

Национальная система платежных карт была создана в 2014 году, 100% ее акций принадлежит Банку России, передает «Радиоточка НСН».

