В ЦБ заявили, что о сроках приватизации НСПК говорить сложно
Директор департамента национальной платёжной системы Банка России Алла Бакина в интервью ТАСС заявила, что пока невозможно определить сроки приватизации Национальной системы платёжных карт (НСПК) — в практике ни России, ни других стран прежде не было случаев передачи элементов национальной инфраструктуры от государства рыночным участникам.
По словам Бакиной, все это должно быть на открытых условиях для всех участников рынка.
В сентябре Банк России опубликовал доклад о национальной цифровой инфраструктуре финансового рынка, где предложил обсудить два возможных сценария продажи НСПК: либо прямая продажа миноритарного пакета акций при условии, что ЦБ сохранит контрольный пакет (не менее 50% плюс одна акция), либо выделение ряда сервисов НСПК в отдельную компанию с последующим акционированием или прямой продажей.
Национальная система платежных карт была создана в 2014 году, 100% ее акций принадлежит Банку России, передает «Радиоточка НСН».
