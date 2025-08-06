УЛЬТИМАТУМ И ВОЗДУШНЫЕ МЕЧТЫ

Желание Дональда Трампа во что бы то ни стало выполнить обещание о прекращении конфликта на Украине приняло в конце июля форму ультиматума, который истекает 8 августа. Если до этого времени Россия не пойдет на мирную сделку с Киевом, Трамп грозит вторичными 100-процентными пошлинами покупателям российских энергоносителей.

Западные СМИ, да и сам Трамп, всерьез верят, что президент России Владимир Путин будет рассматривать это предложение. С каждым днем, приближающим 8 августа США выдвигают новые гипотезы.

Так, агентство Bloomberg сообщило, что Россия может пойти на частичное воздушное перемирие с Украиной, предполагающее мораторий на ракетные обстрелы и атаки дронов. Отмечается, что для этого на перемирие должна согласиться Украина, которая отвергла предложенный Россией мир на День Победы. Источник агентства указал в этой связи на Стива Уиткоффа, который уже прибыл в Москву.

Президент США Дональд Трамп уже подтвердил, что решение о пошлинах будет принято после московских переговоров Уиткоффа.

«Завтра у нас встреча с Россией. Посмотрим, что произойдет. Тогда мы и примем решение», — сказал 5 августа Трамп.

Вместе с тем, по данным Financial Times, Трамп «взбесится», если Уиткофф вернется из Москвы ни с чем.

«Всё зависит от того, с чем вернётся Уиткофф. Если Уиткофф вернётся с пустыми руками, абсолютно ни с чем, Трамп взбесится», - пояснил источник издания.

По данным российских информагентств, вылетевший из Флориды самолёт Bombardier Global 7500 пересек границу РФ около шести утра среды. Именно такой борт использует спецпосланник президента США.

При этом агентство Reuters накануне представило свою версию возможной реакции Путина на ультиматум Трампа. Три источника агентства, якобы знакомые с ходом обсуждений этого вопроса в Кремле, раскрыли секрет Полишинеля, указав, что Путин отвергнет ультиматум.

Они объяснили это тем, что Путин уверен в неизбежности победы России над Украиной, а также сомневается в эффективности очередных антироссийских санкций. Кроме того, в Москве не верят, что Трамп действительно готов реализовать свои угрозы, поскольку его громкие слова частенько расходятся с делом.

По данным Reuters, Россия может инициировать переговоры о прекращении конфликта только после того, как установит полный контроль над территориями ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.