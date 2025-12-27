Алиханов назвал сроки начала серийного выпуска пассажирских Ту-214

По словам главы Минпромторга, важный шаг к развёртыванию полномасштабного выпуска этих машин — получение Ту‑214 свидетельства об одобрении главного изменения типовой конструкции. При поддержке ведомства предприятие уже прошло этап масштабной модернизации и технического перевооружения: введён в строй центр механической обработки с высокопроизводительным токарным и фрезерным оборудованием, а также корпус агрегатной сборки фюзеляжа, где монтируют клёпальные автоматы и стапельно‑сборочную оснастку.

Кроме того, завершается техническое переоснащение всех производственных участков и подходит к концу строительство трёх логистических центров для хранения металла и покупных комплектующих.

Ранее член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев сказал НСН, что ежегодно российскому рынку необходимо минимум 75-80 новых самолетов, а также в два раза больше двигателей, но пока до этого уровня еще не дошли.

