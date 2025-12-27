Ветеран спецслужб призвал уйти от стереотипов об органах безопасности в кино
Деятельность органов безопасности должна освещаться в российском кино правдиво и без штампов, сказал с беседе с ТАСС руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России в 2000-2015 годах генерал-полковник Александр Безверхний.
Он подчеркнул, что кинематограф способен стать инструментом формирования позитивного общественного мнения о деятельности спецслужб, однако для этого необходимо честно показывать непростые реалии их службы. В качестве негативного примера Безверхний привёл распространённый в современных фильмах образ сотрудника госбезопасности с васильковой фуражкой (форменным головным убором сотрудников НКВД): зачастую такой персонаж выступает антагонистом, нарушающим законы и ущемляющим права главных героев.
По мнению Бзверхнего, подобные исторические искажения в кино могут осложнить работу современных спецслужб, противостоящих террористам, экстремистам, а также спецслужбам НАТО и Украины.
Положительным примером он назвал художественный фильм «Август», в котором, по его словам, достоверно показана самоотверженная работа фронтовых контрразведчиков — их профессиональные качества, биографии, сильные и слабые стороны.
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев рассказал НСН, что фильм «Авиатор» получил противоречивые отзывы зрителей, что отразилось и на сборах в кинотеатра.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Ваня Дмитриенко стал самым высокооплачиваемым артистом 2025 года
- Ветеран спецслужб призвал уйти от стереотипов об органах безопасности в кино
- Аванесян обязали выплатить компенсацию Федерации тенниса России
- В ЦБ заявили, что о сроках приватизации НСПК говорить сложно
- Исследование показало, какую литературу россияне дарят на праздники
- Алиханов назвал сроки начала серийного выпуска пассажирских Ту-214
- В Тыве произошло нападение с ножом на школьника во время новогодней елки
- Джек-расселы пролаяли «В лесу родилась елочка» к Новому году
- В Московском кинокластере сняли 10 новогодних проектов
- В МПГУ рассказали об инструкции по общению с агрессивными школьниками
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru