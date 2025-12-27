Ветеран спецслужб призвал уйти от стереотипов об органах безопасности в кино

Он подчеркнул, что кинематограф способен стать инструментом формирования позитивного общественного мнения о деятельности спецслужб, однако для этого необходимо честно показывать непростые реалии их службы. В качестве негативного примера Безверхний привёл распространённый в современных фильмах образ сотрудника госбезопасности с васильковой фуражкой (форменным головным убором сотрудников НКВД): зачастую такой персонаж выступает антагонистом, нарушающим законы и ущемляющим права главных героев.

По мнению Бзверхнего, подобные исторические искажения в кино могут осложнить работу современных спецслужб, противостоящих террористам, экстремистам, а также спецслужбам НАТО и Украины.

Положительным примером он назвал художественный фильм «Август», в котором, по его словам, достоверно показана самоотверженная работа фронтовых контрразведчиков — их профессиональные качества, биографии, сильные и слабые стороны.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев рассказал НСН, что фильм «Авиатор» получил противоречивые отзывы зрителей, что отразилось и на сборах в кинотеатра.

