Ветеран спецслужб призвал уйти от стереотипов об органах безопасности в кино

Деятельность органов безопасности должна освещаться в российском кино правдиво и без штампов, сказал с беседе с ТАСС руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России в 2000-2015 годах генерал-полковник Александр Безверхний.

Он подчеркнул, что кинематограф способен стать инструментом формирования позитивного общественного мнения о деятельности спецслужб, однако для этого необходимо честно показывать непростые реалии их службы. В качестве негативного примера Безверхний привёл распространённый в современных фильмах образ сотрудника госбезопасности с васильковой фуражкой (форменным головным убором сотрудников НКВД): зачастую такой персонаж выступает антагонистом, нарушающим законы и ущемляющим права главных героев.

По мнению Бзверхнего, подобные исторические искажения в кино могут осложнить работу современных спецслужб, противостоящих террористам, экстремистам, а также спецслужбам НАТО и Украины.

Положительным примером он назвал художественный фильм «Август», в котором, по его словам, достоверно показана самоотверженная работа фронтовых контрразведчиков — их профессиональные качества, биографии, сильные и слабые стороны.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев рассказал НСН, что фильм «Авиатор» получил противоречивые отзывы зрителей, что отразилось и на сборах в кинотеатра.

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:КультураСъемкиКиноФильм

