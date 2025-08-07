Трамп: Есть высокие шансы на встречу Путина и Зеленского
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что есть хорошие перспективы встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщают «Известия».
Также глава государства выразил надежду на скорую встречу между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Есть все шансы, что встреча состоится скоро», — заявил глава Белого дома. Трамп указал, что есть перспективы скорейшего завершения конфликта вокруг Украины, а по итогам переговоров между российским лидером и американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом был сделан большой прогресс.
Ранее стало известно, что в США сомневаются в возможности встречи Трампа и Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru