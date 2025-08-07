Трамп: Есть высокие шансы на встречу Путина и Зеленского

Также глава государства выразил надежду на скорую встречу между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Есть все шансы, что встреча состоится скоро», — заявил глава Белого дома. Трамп указал, что есть перспективы скорейшего завершения конфликта вокруг Украины, а по итогам переговоров между российским лидером и американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом был сделан большой прогресс.

Ранее стало известно, что в США сомневаются в возможности встречи Трампа и Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

