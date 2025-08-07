Ушаков: Россия передала Трампу сигналы по украинскому вопросу
Российский президент Владимир Путин передал американскому лидеру Дональду Трампу сигналы по Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление помощника президента РФ Юрия Ушакова.
Это произошло через специального посланника США Стивена Уиткоффа. «Соответствующие сигналы получены и от президента Трампа», — указал Ушаков. Он назвал встречу полезной и конструктивной.
Также на ней обсуждались перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. Помощник президента отметил, что в ближайшее время российская сторона более подробно расскажет об итогах переговоров.
Тем временем, Трамп заявил, что установленный им срок для достижения договоренностей по Украине истекает, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
