Ушаков: Россия передала Трампу сигналы по украинскому вопросу

Это произошло через специального посланника США Стивена Уиткоффа. «Соответствующие сигналы получены и от президента Трампа», — указал Ушаков. Он назвал встречу полезной и конструктивной.

Также на ней обсуждались перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. Помощник президента отметил, что в ближайшее время российская сторона более подробно расскажет об итогах переговоров.

Тем временем, Трамп заявил, что установленный им срок для достижения договоренностей по Украине истекает, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

