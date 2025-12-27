В Тыве произошло нападение с ножом на школьника во время новогодней елки

В селе Кызыл‑Мажалык (Тува) в здании Ак‑Довуракского горного техникума 17‑летний юноша нанёс ножевое ранение своему ровеснику, от которого тот скончался на месте.

По информации Следственного управления СК РФ по Туве, тело погибшего учащегося было найдено на территории учебного заведения.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело.

Ранее председатель местного комитета Московского профсоюза полиции и СВАО Игорь Суслов рассказал НСН, что скорее всего, в школы могут привлечь ФГУП «Охрана», так как они являются одной из частей войск Национальной гвардии, однако самого состава Нацгвардии точно не хватит на все школы.

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
