В Московском кинокластере сняли 10 новогодних проектов
В Московском кинокластере за время его работы прошли съёмки десяти новогодних кинопроектов. Среди них — «Одна дома‑3», «Ёлки 12», «Звёзды в Сибири», «Письмо Деду Морозу» и другие ленты, сообщили в пресс‑службе кинокластера агентству ТАСС.
Так, в кинопарке «Москино» сняли фильмы «Одна дома‑3», «Баба Яга спасает Новый год», «Звёзды в Сибири» и «Новогодний экспресс». На кинозаводе «Москино» отсняли эпизоды «Снеговика», «Ёлок 12» и «Зимы в Простоквашино». Киностудия Горького представила свой первый крупный проект в составе кинокластера — «Письмо Деду Морозу». Также в Москве работали над картинами «Старый новый бывший» и «Яга на нашу голову». 27 ноября 2025 года состоялись премьеры двух из этих фильмов — «Письмо Деду Морозу» и «Одна дома‑3».
Важную роль в организации съёмок играет столичная кинокомиссия: она помогает продюсерам и командам согласовывать работу с городскими структурами. Комиссия занимается подбором локаций, перекрытием улиц, доступом к объектам инфраструктуры и сопровождает как статичные, так и динамичные съёмки. В её распоряжении — автопарк из 198 единиц транспорта и команда кинокомиссаров.
Ранее в новогоднем специальном выпуске мультсериала «Простоквашино» под названием «Настоящий Новый год» среди персонажей появился президент России Владимир Путин, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
