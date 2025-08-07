СМИ: Трамп призвал быстрее планировать встречи с Путиным и Зеленским

Американский лидер Дональд Трамп призвал свою команду действовать быстро при планировании встреч с президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским, сообщает CNN.

СМИ: Трамп хочет встретиться с Путиным уже на следующей неделе

По данным телеканала, помощники Трампа уже приступили к планированию таких встреч. Президент США призывает свою команду действовать быстро, несмотря на то, что для планирования поездки главы государства и важной встречи с двумя мировыми лидерами, как правило требуется время.

По словам Трампа, есть высокие шансы на встречу Путина и Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийРоссияВладимир ПутинСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры