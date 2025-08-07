СМИ: Трамп призвал быстрее планировать встречи с Путиным и Зеленским
Американский лидер Дональд Трамп призвал свою команду действовать быстро при планировании встреч с президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским, сообщает CNN.
По данным телеканала, помощники Трампа уже приступили к планированию таких встреч. Президент США призывает свою команду действовать быстро, несмотря на то, что для планирования поездки главы государства и важной встречи с двумя мировыми лидерами, как правило требуется время.
По словам Трампа, есть высокие шансы на встречу Путина и Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Администрация Трампа закроет две миссии NASA
- Программистов удивили заявления хакеров об уязвимостях российских компаний
- На Кубани поле загорелось из-за обломков украинского БПЛА
- СМИ: Трамп призвал быстрее планировать встречи с Путиным и Зеленским
- Новая зараза: В Китае вернули ограничения времен коронавируса
- Ушаков: Россия передала Трампу сигналы по украинскому вопросу
- Украина вычеркнула из списков на обмен тысячу пленных
- В России насчитывается 40,8 млн пенсионеров
- Трамп заявил, что срок для достижения соглашения по Украине истекает
- В России изменятся правила приема в вузы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru