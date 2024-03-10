Была ли ошибка? Высказывание Байдена об Украине вызвало критику
Байден не ошибся, когда сказал, что США не надо было идти на Украину, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, несмотря на оговорку президента США, который перепутал Украину с Афганистаном.
Президент США Джо Байден заявил в интервью MSNBC, что Вашингтону не стоило лезть на Украину.
Глава государства в очередной раз перепутал ее с Ираком.
«Мы охотились за бен Ладеном до тех пор, пока не ликвидировали его. Но при этом нам не стоило лезть на Украину! То есть… Нам не стоило лезть это… в Ирак и Афганистан», – оговорился американский лидер.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что президент США Джо Байден, в очередной раз спутав Украину с Ираком, на самом деле ничего не перепутал.
«Пишут, что «Байден перепутал Украину с Афганистаном». Он не перепутал. Он не может больше сдерживать в себе то, что понимают все - Штаты кроваво опозорились с украинским проектом», - заявила Захарова.
Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале короткое видео с фразой американского президента Джо Байдена «нам не надо было идти на Украину».
«Редкий идиот», - выразил мнение Медведев.
Но американский лидер не изменяет воинственной риторике в отношении России. Джо Байден в ежегодном обращении к Конгрессу заявил, что Киев в состоянии остановить президента России Владимира Путина при поддержке Вашингтона, сообщает РИА Новости.
«Если кто-то в этом зале думает, что Путин остановится на Украине, я уверяю, что это не так», — заявил глава Белого дома. Он отметил, что Украина может остановить российского лидера, если США будут поддерживать Украину и предоставят ей оружие.
По оценкам американских властей, Украина в течение ближайших месяцев продолжит терять позиции без новой помощи США, сообщил координатор Белого дома по стратегических коммуникациям Джон Кирби.
По его словам, тогда Россия добьется еще большего территориального преимущества. Отмечается, что США ожидают потери ВСУ занимаемых территорий не только на востоке, но и на южном направлении.
Суждение о потере Украиной территорий поддерживают не только политики, но и представители крупного бизнеса. Миллиардер Илон Маск ранее согласился с мнением бизнесмена Дэвида Сакса, заявившего, что Украина навсегда потеряла Крым, Донецк, Луганск, большую часть Херсона и Запорожье.
«Если она не заключит мирное соглашение сейчас, она также потеряет Харьков, Одессу, остальную часть Херсона и многое другое», - написал Сакс.
«Думаю, ваша оценка точна», - поддержал его владелец соцсети X.
Ряд украинских граждан также считает, что ради прекращения конфликта с Россией можно пойти на территориальные уступки. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на результаты опросов.
В публикации говорится, что пока сторонников подобной идеи не много, однако их число растет.
Несмотря не здравые голоса, которые все чаще звучат на Западе и самой Украине о необходимости переговоров с Россией и прекращении конфликта, Соединенные Штаты намерены выделить Киеву срочную помощь в размере $200 миллионов, сообщило агентство Bloomberg.
По информации СМИ, эта сумма выделена армии США для оказания помощи Украине, но пока не использована по назначению.
На эти средства планируется закупить для Киева критические важное оборудование, артиллерию и боеприпасы. Агентство отметило, что за последнее время российские войска добились территориальных успехов.
По данным телеканала CNN, проект закона о бюджете США, в который входит пункт о передаче Киеву помощи в размере $60 миллиардов, могут принять в марте–апреле 2024 года, передает «Радиоточка НСН».
Ранее отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон своими провокационными заявлениями о готовности отправлять войска на Украину пытается втянуть в конфликт с Россией Соединенные Штаты Америки. Об этом он сообщил РИА Новости.
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