Была ли ошибка? Высказывание Байдена об Украине вызвало критику

Глава государства в очередной раз перепутал ее с Ираком.

«Мы охотились за бен Ладеном до тех пор, пока не ликвидировали его. Но при этом нам не стоило лезть на Украину! То есть… Нам не стоило лезть это… в Ирак и Афганистан», – оговорился американский лидер.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что президент США Джо Байден, в очередной раз спутав Украину с Ираком, на самом деле ничего не перепутал.

«Пишут, что «Байден перепутал Украину с Афганистаном». Он не перепутал. Он не может больше сдерживать в себе то, что понимают все - Штаты кроваво опозорились с украинским проектом», - заявила Захарова.