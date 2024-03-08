Трамп назвал неуважение к Байдену причиной начала СВО
Российский лидер Владимир Путин не испытывает никакого уважения к американскому коллеге Джо Байдену и поэтому начал российскую спецоперацию на Украине. Об этом экс-президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.
Также Трамп заявил, что подобных ситуаций не будет, если он сможет пройти переизбрание на пост главы США в ноябре текущего года, отмечает RT.
Ранее американский лидер Джо Байден в ежегодном обращении к Конгрессу заявил, что Киев в состоянии остановить президента России Владимира Путина при поддержке Вашингтона, сообщает РИА Новости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru