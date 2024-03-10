Байден оговорился: «США не стоило лезть на Украину»
10 марта 202409:01
Президент США Джо Байден заявил в интервью MSNBC, что Вашингтону не стоило лезть на Украину.
Глава государства в очередной раз перепутал ее с Ираком. «Мы охотились за бен Ладеном до тех пор, пока не ликвидировали его. Но при этом нам не стоило лезть на Украину! То есть… Нам не стоило лезть это… в Ирак и Афганистан», – оговорился американский лидер.
По словам Байдена, вторжение США в Ирак лишь породило новые проблемы.
Ранее Байден перепутал Украину с Россией, отвечая на вопрос о членстве в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: назначение Залужного послом прошло с нарушением норм дипломатии
- Открыли ящик Пандоры: Решится ли Франция развязать Третью мировую?
- Байден оговорился: «США не стоило лезть на Украину»
- В Курской области из-за обстрела ВСУ погиб человек
- Словакия: Украину могут принять в ЕС лишь по политическим соображениям
- На Украине внесут на рассмотрение депутатов проект о мобилизации осужденных
- СМИ: Борис Джонсон тайно обсудил с Мадуро конфликт на Украине
- СМИ: шведский самолет впервые приблизился к границе РФ после вступления в НАТО
- На Украине заявили о потере американских ЗРК Patriot
- Байден: Нетаньяху действиями в Газе больше вредит Израилю, чем помогает
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru