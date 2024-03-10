Байден оговорился: «США не стоило лезть на Украину»

Глава государства в очередной раз перепутал ее с Ираком. «Мы охотились за бен Ладеном до тех пор, пока не ликвидировали его. Но при этом нам не стоило лезть на Украину! То есть… Нам не стоило лезть это… в Ирак и Афганистан», – оговорился американский лидер.

По словам Байдена, вторжение США в Ирак лишь породило новые проблемы.

Ранее Байден перепутал Украину с Россией, отвечая на вопрос о членстве в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

