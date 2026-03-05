СМИ: Иран пригрозил Израилю взорвать атомный реактор

Тегеран пригрозил Израилю нанести удар по атомному реактору в Димоне, сообщает ISNA.

Белый дом: Трамп напал на Иран, потому что «он так чувствовал»

По данным агентства, это может произойти, если израильские власти вместе с США попытаются свергнуть власть в Иране. «Если США и Израиль будут пытаться сменить режим в Иране, Тегеран нанесет удар по атомному реактору в Димоне в Израиле», — следует из публикации.

Агентство ссылается одного из иранских военных чиновников.

Ранее Иран сообщил о готовности окончить конфликт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ближний ВостокИзраильИран

Горячие новости

Все новости

партнеры