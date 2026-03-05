СМИ: Иран пригрозил Израилю взорвать атомный реактор
5 марта 202603:01
Тегеран пригрозил Израилю нанести удар по атомному реактору в Димоне, сообщает ISNA.
По данным агентства, это может произойти, если израильские власти вместе с США попытаются свергнуть власть в Иране. «Если США и Израиль будут пытаться сменить режим в Иране, Тегеран нанесет удар по атомному реактору в Димоне в Израиле», — следует из публикации.
Агентство ссылается одного из иранских военных чиновников.
Ранее Иран сообщил о готовности окончить конфликт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
