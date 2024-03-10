СМИ: для восстановления Украины понадобится более триллиона долларов
Более 1 триллиона долларов может потребоваться для восстановления Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Европейского инвестиционного банка.
По данным агентства, несмотря на то, что ситуация на линии фронта не позволяет прогнозировать сроки завершения конфликта, а «украинские неудачи омрачают настроение в Киеве», все больше компаний наращивают свое присутствие на территории Украины. Они рассчитывают на то, что после завершения конфликта откроются «большие инвестиционные возможности, по крайней мере, со времен Второй мировой войны».
С учетом инфляции, сумма 1 триллиона долларов более чем в пять раз превышает средства, выделенные США в рамках финансовой помощи европейским странам после Второй мировой войны. Американские и европейские компании могут получить львиную долю контрактов на восстановление Украины.
Ранее Еврокомиссия заявила, что восстановление Украины обойдется в €452,8 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: для восстановления Украины понадобится более триллиона долларов
- Студента МГУ арестовали за лозунг в названии сети Wi-Fi
- Папа Римский: Украина должна поднять белый флаг и согласиться на переговоры
- СМИ: ЗРК Patriot уничтожены «Искандером» в ДНР
- СМИ: Франция создает альянс стран, готовых отправить военных на Украину
- Правительство РФ увеличило количество регионов с особыми условиями для бизнеса
- Команда Трампа выпустила видео с падениями и ошибками Байдена
- СМИ: в Одессе и Николаевской области слышны взрывы
- В Италии с улицы убрали статью Джульетты, так как туристы протерли ей в груди дыру
- По игре Watch Dogs снимут сериал
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru