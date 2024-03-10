СМИ: для восстановления Украины понадобится более триллиона долларов

Более 1 триллиона долларов может потребоваться для восстановления Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Европейского инвестиционного банка.

Госсекретарь США заявил, что РФ заплатит за восстановление Украины

По данным агентства, несмотря на то, что ситуация на линии фронта не позволяет прогнозировать сроки завершения конфликта, а «украинские неудачи омрачают настроение в Киеве», все больше компаний наращивают свое присутствие на территории Украины. Они рассчитывают на то, что после завершения конфликта откроются «большие инвестиционные возможности, по крайней мере, со времен Второй мировой войны».

С учетом инфляции, сумма 1 триллиона долларов более чем в пять раз превышает средства, выделенные США в рамках финансовой помощи европейским странам после Второй мировой войны. Американские и европейские компании могут получить львиную долю контрактов на восстановление Украины.

Ранее Еврокомиссия заявила, что восстановление Украины обойдется в €452,8 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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