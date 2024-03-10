СМИ: для восстановления Украины понадобится более триллиона долларов

По данным агентства, несмотря на то, что ситуация на линии фронта не позволяет прогнозировать сроки завершения конфликта, а «украинские неудачи омрачают настроение в Киеве», все больше компаний наращивают свое присутствие на территории Украины. Они рассчитывают на то, что после завершения конфликта откроются «большие инвестиционные возможности, по крайней мере, со времен Второй мировой войны».

С учетом инфляции, сумма 1 триллиона долларов более чем в пять раз превышает средства, выделенные США в рамках финансовой помощи европейским странам после Второй мировой войны. Американские и европейские компании могут получить львиную долю контрактов на восстановление Украины.

Ранее Еврокомиссия заявила, что восстановление Украины обойдется в €452,8 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

